"Die Kanzlei" (Das Erste) gerät ins Visier der Russenmafia. Im ZDF deckt Sternekoch Nelson Müller auf, welche Lebensmittel mehr Zucker enthalten als nötig. Privatdetektiv "Dengler" (3Sat) sucht in Griechenland nach einem verschwundenen Lobbyisten.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Heiße Fracht, Anwaltsserie

Die Kanzlei hilft einem gekündigten Buchhalter, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, eine Lagerhalle seines ehemaligen Arbeitsgebers angezündet zu haben. Der Buchhalter war kurz vor dem Brand auf Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen der Hamburger Firma gestoßen und unterstellt seinem Chef, Geldwäsche zu betreiben. Durch ihre Nachforschungen geraten Gellert (Herbert Knaup) und Isa von Brede (Sabine Postel) bald selbst ins Visier der russischen Mafia.

20:15 Uhr, ZDF, Nelson Müller: Der Zucker-Kompass, Doku

Unser Körper braucht Zucker, ohne ihn könnten wir nicht leben. Allerdings essen wir zu viel davon, denn Zucker steckt in fast allen Lebensmitteln. Für die Industrie ist er eine äußerst lukrative Zutat, denn er ist billig. Das hat weitreichende Konsequenzen. Nelson Müller reist in die Stadt der Schokolade, nach Brüssel. Er will zeigen, was Zucker in Lebensmitteln bewirkt und warum wir ihn so lieben.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

20:15 Uhr, kabel eins, Ein riskanter Plan, Thriller

Ein Mann klettert auf die Fensterbank eines New Yorker Hotels und droht hinunterzuspringen. Police Detective Dougherty versucht vor Ort, die Situation zu entschärfen, doch der erstaunlich gefasst wirkende Mann verlangt nach der Polizeipsychologin Lydia Mercer (Elizabeth Banks). Diese staunt nicht schlecht, als sie sieht, wer da auf der Fensterbank steht. Es ist der Ex-Cop Nick Cassidy (Sam Worthington), der wegen eines Diamantenraubes vor einigen Jahren in den Knast wanderte, inzwischen flüchten konnte und unter falschem Namen als Hotelgast eincheckte.

20:15 Uhr, 3Sat, Dengler - Fremde Wasser, Krimi

Dengler (Ronald Zehrfeld) wird von Dr. Larson (Thekla Reuten), die weltweit Wasserwerke berät, beauftragt, den griechischen Lobbyisten Kolidis zu finden, der seit der Explosion seines Segelboots vor Athen verschwunden ist. Dr. Larson glaubt, dass es sich um einen Mordanschlag gehandelt haben könnte. Als Dengler mit Olga (Birgit Minichmayr), der er einen Kurzurlaub in Griechenland versprochen hat, in Athen eintrifft, wird klar, dass die gesamte Familie dem Anschlag zum Opfer gefallen sein muss.