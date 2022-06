Die "Kanzlei" (Das Erste) muss sich mit einem Fall von Totschlag befassen. Bei "Sing meinen Song" (VOX) stehen die Duette an. Auf ProSieben erlernt Jaden Smith als "Karate Kid" die Kunst des Kung Fu.

20:15 Uhr, Das Erste , Die Kanzlei: Ohne Ausweg, Anwaltsserie

Dr. Wilhelmy wird vorgeworfen, eine Patientin getötet zu haben. Der Arzt beteuert gegenüber Isabel von Brede ( Sabine Postel), dass ihn die unheilbar kranke Frau gebeten habe, die nötigen Medikamente zu besorgen, um sie von ihrem Elend zu erlösen. Die Tochter der älteren Dame glaubt nicht, dass ihre Mutter aus dem Leben scheiden wollte. Da weder ein Abschiedsbrief noch eine Patientenverfügung auffindbar sind, lautet die Anklage auf Totschlag.

20:15 Uhr, VOX , Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Popsänger Johannes Oerding führt als Gastgeber durch die Sendung. Außerdem mit dabei: Popsänger Clueso, Floor Jansen, Frontfrau der Symphonic-Metal-Band Nightwish, das Musiker-Duo SDP Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, Künstlerin LOTTE, der internationale Pop- und Soulsänger Kelvin Jones sowie Musikerin und Songwriterin ELIF.

20:15 Uhr, kabel eins, Karate Kid , Martial-Arts-Action

Der zwölfjährige Dre Parker ( Jaden Smith) lebt in Detroit und führt ein sorgloses Leben. Doch dann bekommt seine Mutter einen neuen Job in China angeboten und die kleine Familie zieht nach Peking. Dort verliebt sich Dre in die junge Geigerin Mei Ying (Han Wenwen), was Dres Mitschüler Cheng (Zhenwei Wang) gar nicht passt. Jeden Tag verprügelt er den Neuen, bis Dre unerwartete Unterstützung von Hausmeister Mr. Han ( Jackie Chan) bekommt. Mit seiner Hilfe lernt Dre Kung Fu und stellt sich seinem Rivalen auf einem Kampfturnier.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss , Realitysoap

Maren Wolters ist mit nur 29 Jahren Aufsichtsrätin der Adler Modemärkte AG. Nach der Insolvenz 2021 übernimmt die Logistik-Gruppe Zeitfracht über 130 Märkte in Europa. 2.600 Mitarbeitende werden so vor der Arbeitslosigkeit gerettet. Bei dem Undercover-Einsatz will die Wirtschaftsingenieurin sehen, wie das Sanierungskonzept funktioniert und unterzieht sich einer Radikalverwandlung: Ihre blonde Mähne wird um 20 Zentimeter gekürzt und braun gefärbt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der Charme des Bösen, Krimi

Dr. Tilmann ( Harald Krassnitzer) ist ein angesehener, aber gnadenloser Anwalt. Ein Mann, der polarisiert und Feinde hat. Nur mit Glück entgeht er einem Autobombenanschlag. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Jürgen Simmel ( Hinnerk Schönemann) macht Marie Brand ( Mariele Millowitsch) den Verdächtigen Finke aus, dessen Frau Gloria von Tilmann ( Nadja Becker) so lange schikaniert worden war, bis sie sich das Leben nahm. Finke gesteht den Anschlag und begeht Selbstmord. Der Fall scheint gelöst. Aber Marie glaubt nicht daran, dass Tilmann nur durch Glück dem Anschlag entging.