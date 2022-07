In "Schatz, nimm du sie!" (ZDF) liefert sich ein Paar einen absurden Sorgerechtsstreit. In "Schneewittchen muss sterben" (3sat) bringt ein angeblicher Mörder ein Dorf in Aufruhr. Auf ZDFneo untersucht Marie Brand den Absturz eines Kletterers.

20:15 Uhr, ZDF , Schatz , nimm du sie!, Komödie

Ein Elternpaar will sich trennen: Routine im Zeitalter der Patchworkfamilie. Doch keiner will die Kinder, weil sie kurzfristigen Karriereplänen im Wege stehen. Jedes Mittel ist Toni (Carolin Kebekus) und Marc (Maxim Mehmet) recht, sich gegenseitig madig zu machen, damit die Geschwister Tobias und Emma den anderen wählen. Bis im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte brennt.

20:15 Uhr, 3Sat, Ein Taunuskrimi: Schneewittchen muss sterben, Krimi

Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann), Chef der Kripo Hofheim, und Kommissarin Pia Kirchhoff (Felicitas Woll) tauchen tief ein in die düstere Geschichte Altenhains. Ein angeblicher Mörder sorgt dort für Aufruhr. Tobias (Vladimir Burlakov) soll vor sieben Jahren Stefanie ermordet haben. Sie, die im Schultheater die Rolle des "Schneewittchens" spielte, verdrehte allen Männern den Kopf - auch dem Deutschlehrer Gregor Lauterbach. Dieser stirbt kurz nach Tobias' Rückkehr aus dem Gefängnis. Schon fängt Oliver von Bodenstein an zu zweifeln, ob Tobias damals zu Recht für den Mord an "Schneewittchen" verurteilt wurde.

20:15 Uhr, kabel eins, Speed 2: Cruise Control, Action-Thriller

Bislang hatte Annie (Sandra Bullock) keine Ahnung, dass ihr Freund Alex Shaw (Jason Patric) ein Undercover-Cop der Spezialeinheit ist. Schließlich war schon ihr Ex Jack bei der Polizei und brachte ihr Leben gehörig durcheinander - und in Gefahr. Um sie zu besänftigen, lädt Alex sie auf eine Karibik-Kreuzfahrt ein. Doch an Bord des Luxusliners kommen die beiden nicht dazu, sich zu erholen: Das Computergenie John Geiger (Willem Dafoe) bringt das Schiff in seine Gewalt und auf Kollisionskurs mit einem Öltanker.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und das Lied von Liebe und Tod , Krimi

Es gibt keinen Zweifel, ein Kletterer sollte abstürzen. Auch wenn vieles auf einen tragischen Unfall hindeutet, stellt Marie (Mariele Millowitsch) fest, dass die Sicherungsseile manipuliert wurden. Zunächst gerät Anna Lex-Muller (Laura Tonke), die Frau des Toten, ins Visier der Kommissare. Sie hat ein starkes Motiv, aber auch ein handfestes Alibi. Dann taucht eine zweite Leiche auf. Der Pfarrer der Gemeinde wird tot in einem Bordell aufgefunden. Auch in diesem Fall ist die betrogene Ehefrau des Ermordeten verdächtig. Sie hat ein starkes Motiv, aber ein ebensolches Alibi.

21:40 Uhr, ONE, Sherlock: Die sechs Thatchers, Krimi

Eine Videobotschaft lässt Sherlock ( Benedict Cumberbatch) an Moriartys Tod zweifeln: Hat sein Rivale tatsächlich auf mysteriöse Weise überlebt? Leider lässt der nächste Schachzug des raffinierten Verbrechers auf sich warten. Als Sherlock beim mysteriösen Tod eines jungen Mannes auf ein scheinbar unbedeutendes Detail aufmerksam wird, erwacht sein Instinkt. Dass im Haus von dessen Eltern eine Statue der früheren Premierministerin Thatcher zerstört wurde, führt zu einem faszinierenden Rätsel: Jemand ist auf der Suche nach etwas Kostbarem, das er in der Büste vermutete.