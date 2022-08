Der Partylöwe Britt mausert sich in "The Green Hornet" (kabel eins) zum Verbrecherjäger. Das ZDF wirft einen Blick auf die starken Frauen im schwedischen Königshaus. Außerdem sucht "Marie Brand" (ZDFneo) den Mörder eines Reitstallbesitzers.

20:15 Uhr, kabel eins, The Green Hornet, Actionkomödie

Britt Reid (Seth Rogen) ist von Beruf Sohn und verbringt sein Leben mit wilden Partys. Doch dann stirbt sein Vater und hinterlässt ihm sein Medienimperium. Britt freundet sich mit dem Mechaniker Kato (Jay Chou) an und findet bald heraus, dass Kato ein hervorragender Martial-Arts-Kämpfer ist. Gemeinsam fassen sie einen Plan: Als Green Hornet will Britt mit Kato auf Verbrecherjagd gehen. Schon bald stellt sich ihnen Unterwelt-Boss Benjamin Chudnofsky (Christoph Waltz) entgegen, der die "grüne Hornisse" dauerhaft ausschalten will.

20:15 Uhr, ZDF, Die Kraft der Königin - Schwedens starke Frauen, Doku

König Carl XVI. Gustaf steht offiziell an der Spitze des schwedischen Königshauses. Doch insgeheim sind es Königin Silvia und Kronprinzessin Victoria, die den Fortbestand der Monarchie sichern. Der Film blickt auf die Rolle der starken Frauen in einem der populärsten Königshäuser Europas. Exklusive Aufnahmen von der Königsfamilie und Interviews mit Familie und Wegbegleitern gewähren ungewöhnlich persönliche Einblicke.

20:15 Uhr, RTL, Pocher und Papa auf Reisen, Dokusoap

Für zwei neue Folgen haben sich Oliver Pocher und sein Papa Gerd wieder auf den Weg gemacht und zeigen in der Dokureihe einmal mehr, dass sie immer für eine Überraschung gut sind. Ihr erstes Abenteuer führt das ungleiche Paar nach Großbritannien. Dort machen sie nicht nur die Pferderennbahn in Ascot unsicher, sondern fahren auch dahin, wo die Queen Party macht und vieles mehr.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und die Spur der Angst, Krimi

Der Pferderennstallbetreiber Peter Süssner wird in der Kölner Vorstadt erschossen aufgefunden. Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) vermuten den Mörder in seinem Milieu, zumal der Tote mit illegal agierenden Buchmachern aneinandergeraten war. Eine neue Spur ergibt sich jedoch, als Dr. Engler (Thomas Heinze) auf Überwachungsaufnahmen vom Tatort Marek Kahlert (Sascha Alexander Gersak) wiedererkennt. Der gerade erst aus dem Gefängnis entlassene Kahlert hatte vor vielen Jahren einen Mann entführt und Lösegeld erpresst, das nur zum Teil gefunden wurde.

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Zeit und Wunden, Krankenhausserie

Viola Meister (Anne-Catrin Märzke) bringt ihren protestierenden Vater Konrad (Matthias Freihof) in die Klinik. Viel lieber will er zurück nach Pirna in der Sächsischen Schweiz, wo er als Forstwirt arbeitet. Doch Konrad kann nicht mehr laufen. Ein anfängliches Kribbeln und Taubheitsgefühl hat sich zu einer progressiven Neuropathie und Lähmung entwickelt. Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) begibt sich auf Ursachenforschung, während Viola sich um ihren Vater sorgt.