Die "Teenage Mutant Ninja Turtles" (kabel eins) müssen sich dem Außerirdischen Krang stellen. Die "Kanzlei" (Das Erste) hilft einem Arzt, der unter Anklage steht. Das Doppelleben eines ermordeten Fotografen beschäftigt Kommissar Sievers in "Nord Nord Mord" (ZDFneo).

20:15 Uhr, kabel eins, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, Sci-Fi-Action

Die Turtles müssen den aus dem Gefängnis ausgebrochenen berüchtigten Serienmörder Shredder (Brian Tee) schnappen, welchem die Kreaturen Rocksteady und Bebop helfen. Und dann gibt es noch den krakenähnlichen Krang, dessen Ziel die Weltherrschaft ist. Können die Turtles New York retten und dabei dennoch im Verborgenen bleiben?

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Der Wert des Lebens, Anwaltsserie

Als Isa (Sabine Postel) sich bei den "Überbrückern" engagiert, einer wohltätigen Organisation für Obdachlose und Bedürftige, lernt sie nicht nur den charmanten Chef Henning Bienert (Wolfgang Maria Bauer) kennen, sondern trifft auf jemanden, der ihre anwaltliche Hilfe braucht. Dr. Wilhelmy (Harald Maack), der ebenfalls die "Überbrücker" unterstützt, wird verklagt, weil er eine Patientin am Leben hält. Nach einer Bronchitis muss die Frau beatmet und künstlich ernährt werden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und der schönste Tag, Krimi

Aus der weichenden Flut vor Sylt taucht ein Auto mit einem Toten am Steuer auf. Ein neuer Fall für Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk). Der Fahrer Stefan Borg ist nicht ertrunken, sondern er ist vergiftet worden. Er war hauptberuflich Hochzeitsvideograf in der Agentur "Der schönste Tag", doch nebenbei ging er einem viel lukrativeren Gewerbe nach - der Erpressung von Brautpaaren. Sein Partner Thilo Rumbuchner (Nikolai Kinski) will von den Erpressungen nichts gewusst haben.

20:15 Uhr, 3Sat, Kommissar Maigret: Die Nacht an der Kreuzung, Krimi

Der Mord an einem Juwelenhändler führt Kommissar Maigret (Rowan Atkinson) vor die Tore von Paris: In der Garage von Carl Anderson (Tom Wlaschiha), der mit seiner Schwester Else (Mia Jexen) in ländlicher Abgeschiedenheit lebt, wurde die Leiche des Juweliers gefunden. Die Geschwister fliehen nach Paris, werden aber von Maigrets Leuten festgenommen. Dessen Kollege Inspektor Grandjean (Kevin McNally) hält Anderson für den Täter. Doch der Kommissar ist anderer Meinung und lässt den Hauptverdächtigen wieder frei. Er ahnt, dass dieser ein Bauernopfer in einem perfiden Komplott ist.

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Kinderland, Krimi

Die 15-jährige Lisa Noack wird in der Nähe eines Leipziger Kinderstrichs tot aufgefunden. Zur gleichen Zeit wird auch in Köln eine 15-Jährige tot aus dem Rhein geborgen. Erste Ermittlungen ergeben eine Verbindung nach Sachsen. Die Kölner Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) machen sich auf den Weg, allerdings ohne sich vorher bei ihren Leipziger Kollegen anzumelden. Als Keppler (Martin Wuttke), der auf dem Kinderstrich ermitteln will, Hauptkommissar Ballauf für einen Freier hält, kommt es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Diplomatisch einigen sich die vier Kommissare anschließend auf gemeinsame Ermittlungen.