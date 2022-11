In "Nord Nord Mord" (ZDFneo) wird ein Kunstexperte tot in den Sylter Dünen gefunden. Die "Kanzlei" (Das Erste) hilft einem Flüchtling und in "Kill the Boss" (kabel eins) wollen drei Angestellte ihre Chefs loswerden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und das mörderische Türkis, Krimi Früh am Morgen steht ein Pkw mit weit geöffneten Türen auf einer Landstraße auf Sylt. Hauptkommissar Feldmann (Oliver Wnuk) merkt sofort, dass etwas faul ist. In den Dünen findet er die Leiche eines Mannes. Beim Versuch, den flüchtenden Täter zu stellen, bricht sich Feldmann ein Bein. Der Täter kann unerkannt entkommen. Der Tote ist Harald Piontek, ein anerkannter Kunstexperte und freier Kurator von Kunstausstellungen. 20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Gratwanderung, Anwaltsserie Isa (Sabine Postel) hat durch Zufall entdeckt, dass Gellert (Herbert Knaup) ein Verhältnis mit Staatsanwältin Geldermann (Esther Schweins) hat. Sie ist darüber fassungslos, muss eine Aussprache aber vertagen, da ein Mandant dringend ihre Hilfe braucht. Der Flüchtling Mahmud Hadad (Ercan Durmaz) hat in einem Hamburger Gemüseladen seinen syrischen Folterer wiedererkannt, einen hohen Geheimdienstbeamten des Assad-Regimes, der Hadads Bruder und dessen Frau getötet hat. Isa schaltet die Polizei ein, die jedoch nach Überprüfung der Personalien wieder abrückt, denn Hadads Peiniger genießt in Deutschland Asyl. 20:15 Uhr, kabel eins, Kill the Boss, Komödie Die Jugendfreunde Nick (Jason Bateman), Dale (Charlie Day) und Kurt (Jason Sudeikis) haben es nicht leicht: Alle drei werden von ihren Vorgesetzten gedemütigt. Nicks sadistischer Boss Dave verweigert ihm die versprochene Beförderung, Buchhalter Kurt leidet nach dem Tod seines langjährigen Chefs unter dessen drogensüchtigem Sohn Bobby (Colin Farrell). Der Zahnarzthelfer Dale hat ganz andere Probleme: Er wird von seiner nymphomanischen Chefin Julia (Jennifer Aniston) belästigt. In ihrer Verzweiflung beschließen die Drei, ihre Chefs aus dem Weg zu räumen. 20:15 Uhr, 3Sat, Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus' geht, Krimi Aus der Spree wird eine männliche Leiche ohne Kopf geborgen, deren Identität schwer zu ermitteln ist. Wenig später wird Nina Rubin (Meret Becker) von einer jungen Frau verfolgt. Julie Bolschakow (Bella Dayne) erzählt der Kommissarin, dass sie Zeugin eines Mordes geworden ist und bittet Rubin um polizeilichen Schutz. Sie kannte den Toten aus der Spree, er hatte ihr offenbart, dass ihr Mann Yasha (Oleg Tikhomirov) ein führendes Mitglied der russischen Mafia in Berlin ist. 22:10 Uhr, kabel eins, Tödliche Weihnachten, Actionthriller In Honesdale bereiten sich Samantha Caine (Geena Davis) und ihre Familie auf das Weihnachtsfest vor. Samantha ist glücklich, auch wenn sie seit Jahren unter einem totalen Gedächtnisverlust leidet. Doch nach einem Autounfall setzt die Erinnerung wieder ein. Gewissheit über ihre Identität erlangt sie schließlich, als sie nur knapp einem Mordanschlag entgeht: Samantha ist eine zum Töten ausgebildete Spezialagentin der Regierung - und hat es mit einem sehr gefährlichen Gegner zu tun.