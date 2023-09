Die Anwältin Heiland (Das Erste) vertritt einen Fotografen, der der Körperverletzung beschuldigt wird. In "Zodiac - Die Spur des Killers" (Tele 5) kündigt ein Serienmörder seine Taten per Brief an.

20:15 Uhr, Das Erste , Die Heiland - Wir sind Anwalt: Der Egoist, Anwaltsserie

Der prominente Modefotograf Raul Solar ( Harald Schrott) aus Kreuzberg wird beschuldigt, das Model Julie Singer ( Caroline Hartig) angegriffen und verletzt zu haben. Raul behauptet, Julie habe sich selbst die Schnittwunde an der Nase zugefügt, nachdem er ein Fotoshooting mit ihr abbrechen musste, da ihre Leistung nicht zufriedenstellend war. Es gibt keine Zeugen für den Vorfall. Schnell wird klar, dass am Tag des Shootings eine schlechte Stimmung am Set herrschte.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show

Acht Promipaare betreten das "Häuschen Elend", eine enge Wohnsituation mit vielen Herausforderungen. Die Küche ist klein, die Räume sind begrenzt, und die Nerven werden auf die Probe gestellt. Wer wird in dieser Umgebung angespannt? Welche Psyche leidet, und welche Paare sind am Ende ihrer Kräfte? Wer hält zusammen, und wer gewinnt am Ende 50.000 Euro sowie den Titel "DAS Promipaar 2023"?

20:15 Uhr, Tele 5 , Zodiac - Die Spur des Killers , Tatsachenkrimi

Ein Serienkiller, der seit den späten 60er Jahren in der San Francisco Bay Area sein Unwesen treibt, versetzt die Region in Angst und Schrecken. Er verhöhnt die Polizei und die Presse, indem er rätselhafte Botschaften vor seinen Morden hinterlässt. Die Journalisten Avery (Robert Downey jr.) und Graysmith ( Jake Gyllenhaal) vom San Francisco Chronicle sind von dem Fall besessen und versuchen, den Mörder auf eigene Faust zu finden. Die Polizeiinspektoren Toschi ( Mark Ruffalo) und Armstrong ( Anthony Edwards) ermitteln mit derselben Intensität gegen den "Zodiac"-Killer.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Was vom Leben übrig bleibt, Krimikomödie

Der scheinbar natürliche Tod des herzschwachen Bestatters Josef Thallinger (Christian Aumer) ruft seine Tochter Eva ( Johanna Ingelfinger) auf den Plan, die vermutet, dass mehr hinter dem Ableben ihres Vaters steckt. Das Keller-Kommissariat mit Angelika Flierl ( Bernadette Heerwagen), Harald Neuhauser ( Marcus Mittermeier) und Ludwig Schaller ( Alexander Held) wird in den Fall verwickelt. Die Ermittlungen zwingen die Kommissare, sich mit Leben und Tod auseinanderzusetzen. Doch ein Hinweis aus dem Jenseits lässt auf sich warten.

20:15 Uhr, ProSieben, Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show, Spielshow

Carolin Kebekus und ihr Bruder David treten gegen ein prominentes Geschwisterpaar an und müssen als Team funktionieren, um zu beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. In verschiedenen Runden treten die Geschwister gegeneinander an und kämpfen um "etwas, das im deutschen Fernsehen oft fehlt", wie Moderatorin Jeannine Michaelsen verrät: die Ehre.