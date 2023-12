Im ZDF feiert Johannes B. Kerner "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" mit vielen Promis. Bei "In aller Freundschaft" (Das Erste) sorgt sich Dr. Stein um zwei schwerkranke Patienten. Außerdem erlebt Kommissar Anders (3Sat) hautnah den Brandanschlag bei einem Lichterfest.

20:15 Uhr, ZDF, Dalli Dalli - die Weihnachtsshow, Spielshow

In rasanten Spielen und beim "Dalli Klick" steht an diesem Abend alles im Zeichen der Weihnachtszeit und des Jahreswechsels. Wenn die prominenten Zweierteams besonders viele Punkte erzielen, ertönt das bekannte: "Sie sind der Meinung: 'Das war spitze!'" Hinter den Ratepulten nehmen Platz: Motsi Mabuse und Bülent Ceylan, Nora Tschirner und Jasmin Shakeri, Mike Krüger und Axel Milberg, Vanessa Mai und Sebastian Ströbel, Susanne Daubner und Jens Riewa, Dunja Hayali und Tobias Krell ("Checker Tobi"), Sabine Heinrich und Wigald Boning sowie Sally Özcan und Nelson Müller.

20:15 Uhr, Das Erste , In aller Freundschaft: Zwischen allen Stühlen, Krankenhausserie

Vanessa Ewerbeck (Berit Vander) und ihr Vater Jürgen ( Patrick von Blume) werden beide in der Sachsenklinik behandelt. Vanessa leidet unter einem fortgeschrittenen, metastasierten Zervixkarzinom, während ihr Vater aufgrund einer Stress-Kardiomyopathie zusammengebrochen ist. Obwohl Vanessa sich bewusst ist, dass alle medizinischen Maßnahmen palliativen Charakter haben, hegen sie und ihr Vater die Hoffnung, wertvolle Lebenszeit zu gewinnen. Eine bereits laufende kombinierte Radio-Chemo-Behandlung soll nun durch eine Antikörper-Therapie ergänzt werden, wobei Dr. Martin Stein ( Bernhard Bettermann) auf eine entscheidende Wende hofft.

20:15 Uhr, 3Sat, Der Kommissar und das Meer: Lichterfest, Krimi

Beim traditionellen schwedischen Lucia-Fest am dunkelsten Tag des Jahres kurz vor Weihnachten ereignet sich eine Katastrophe. Der Umhang der diesjährigen Luzia-Darstellerin, Malin, gerät plötzlich in der Kirche in Brand. Robert Anders ( Walter Sittler), der mit seiner Familie an der Zeremonie teilnimmt, kann durch sein beherztes Eingreifen das Leben des Mädchens retten. Schnell hegt er den Verdacht, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um versuchte Tötung handeln könnte.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Seit 2005 sorgt Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze für romantische Momente auf dem Land. Auch dieses Mal machen sich zwölf Landwirte auf die Suche nach der großen Liebe. Moderatorin Inka Bause verspricht: "In diesem Jahr dürfen sich die Fans auf sehr selbstbewusste, attraktive und engagierte Bäuerinnen und Bauern freuen!"

20:15 Uhr, Tele 5 , 10.000 B.C., Vorzeitabenteuer

Im Jahr 10.000 vor Christus strebt der Jäger D'Leh (Steven Strait) danach, in der Hierarchie seines Stammes aufzusteigen, um das Herz seiner Angebeteten Evolet (Camile Belle) zu gewinnen. Während der Jagd gelingt es ihm unabsichtlich, den Leitbullen einer Mammutherde im Alleingang zu erlegen. Als Evolet zusammen mit einigen Stammesmitgliedern von einer brutalen prähistorischen Hochkultur entführt und versklavt wird, erhält D'Leh eine weitere Chance, zu zeigen, was in ihm steckt.