In "Schneekind - Ein Schwarzwaldkrimi" (ZDF) geben mehrere gefrorene Leichen Rätsel auf. Bei "Stars in der Manege" (Sat.1) zeigen Promis ihre Zirkus-Talente. In "Morden im Norden - Am Abgrund" (Das Erste) gibt Kommissar Kiesewetter einen tödlichen Schuss ab.

20:15 Uhr, ZDF , Schneekind - Ein Schwarzwaldkrimi (1), Krimi

Ein Wanderer wird leblos in einem abgelegenen Waldstück entdeckt, das im Volksmund als "Mörderloch" bekannt ist. Gegenüber befinden sich die Überreste eines Schneemannes, dem ein Auge fehlt. Dies markiert den Beginn einer Serie von Morden in einem Waldgebiet nahe Freudenstadt. Die Ermittler richten ihren Verdacht auf Florentin Sneelin ( Florian Stetter), einen Reproduktionsmediziner, der in Glatt ein Wasserschloss bewohnt. In dessen Eiskeller lagert nicht nur Champagner. Der Verdächtige kannte das Opfer aus einem früheren Aufenthalt in einem Kindererholungsheim. Die Erzieherinnen, die dort die Kinder betreuten, setzten damals Zucht und Ordnung mit teilweise sadistischen Methoden durch.

20:15 Uhr, Sat.1, Stars in der Manege , Zirkusshow

Funkelnde Lichter, strahlende Augen, glänzende Auftritte - Zirkusdirektor Jörg Pilawa lädt wieder zahlreiche Stars in die Manege des Münchner Circus Krone, um das Publikum mit atemberaubenden Vorführungen zu begeistern. Sarah Harrison schwingt an Bändern unter der Zirkuskuppel. Michael Mittermeier zersägt eine Frau. Cheyenne Pahde schwebt kopfüber an einer Stange. Paul Janke dreht Rückwärtssaltos. Hardy Krüger Jr. meistert auf einem Schimmel die "Hohe Schule". Jeannine Michaelsen bringt auf dem Trampolin das Publikum zum Lachen. Fernanda Brandao tanzt auf einem Drahtseil. Und Rúrik Gíslason überrascht mit gebrochener Hand.

20:15 Uhr, Das Erste , Morden im Norden - Am Abgrund, Krimiserie

Auf dem Lübecker Altstadtmarkt entwaffnet ein Mann einen Streifenpolizisten und nimmt eine junge Passantin als Geisel. Die Kommissare Finn Kiesewetter ( Sven Martinek) und Lars Englen ( Ingo Naujoks) verfolgen den Täter in ein Parkhaus. Als Lars in die Schusslinie des Täters gerät, muss Finn in Sekundenbruchteilen entscheiden und schießt, was den Geiselnehmer tödlich trifft. Nach diesem schockierenden Vorfall wird Finn vom Dienst suspendiert und von der Presse als Todesschütze stigmatisiert, insbesondere als die Geisel überraschend aussagt, dass sich der Mann bereits vor dem Schuss ergeben hatte.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro Woche bei "Wer wird Millionär?" geht in die fünfte Runde. An fünf aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am letzten Abend und erneut um die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" abzuräumen.

20:15 Uhr, Tele 5 , Rememory, Mystery

Kurz nach der Vorstellung seiner neuesten Erfindung wird der weltberühmte Wissenschaftler Gordon Dunn ( Martin Donovan) tot aufgefunden. Sein revolutionärer Apparat kann ungefiltert die Erinnerungen von Menschen aufzeichnen und wiedergeben. Nach Dunns Tod zieht sich seine Witwe Carolyn ( Julia Ormond) zurück, bis plötzlich Sam Bloom ( Peter Dinklage) vor ihrer Tür steht und behauptet, ein alter Freund ihres Mannes zu sein. Er möchte mittels der Maschine den vermeintlichen Mord aufklären, doch Bloom verfolgt auch sein eigenes Motiv.