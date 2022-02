Im "Kroatien-Krimi" (Das Erste) geschieht ein Mord in der Familie von Kommissarin Novak. Der "Bergdoktor" (ZDF) hilft einem Mann, der unter Schwindelanfällen leidet. Tom Hanks ist unterdessen dem Geheimbund der "Illuminati" (VOX) auf der Spur.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Vor Mitternacht , Krimi

Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) möchte von ihrer Schwester nichts mehr wissen. Was Minka (Jenny Meyer) ihr angetan hat, ist unverzeihlich! Selbst bei der Geburtstagsfeier ihres Vaters Branko (Rufus Beck) im kleinen Kreis mit Cousin Luka (Giovanni Funiati) geht die zutiefst enttäuschte Stascha einem Gespräch aus dem Weg. Als am nächsten Morgen die Leiche von Luka - mit einem Messer schwer verletzt und erstickt - gefunden wird, rechnet die Kommissarin sogar ihre jüngere Schwester zum Kreis der Verdächtigen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Hochspannung, Familienserie

Hochspannungstechniker Franz Herford (Josef Heynert) arbeitet in luftigen Höhen. Doch er leidet an Schwindelanfällen. Erst allmählich öffnet sich Herford Dr. Gruber (Hans Sigl) und gibt sein Geheimnis preis. Dieses Wissen um seinen Patienten wird für Martin zu einem Dilemma, da er unter Schweigepflicht steht. Auch privat ist der Druck enorm. Franziska (Simone Hanselmann) liegt hochschwanger im Koma, und ihre Mutter will Martin Gruber wegen Fahrlässigkeit anzeigen.

20:15 Uhr, VOX, Illuminati, Verschwörungs-Thriller

Professor Robert Langdon (Tom Hanks) entdeckt, dass die Illuminati, ein uralter Geheimbund, wieder auferstanden zu sein scheinen. Kurz darauf wird klar, dass die katholische Kirche, einer der Erzfeinde der Illuminati, einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt ist. Langdon fliegt nach Rom, wo er zusammen mit der Wissenschaftlerin Vittoria (Ayelet Zurer) versucht herauszufinden, welche Verbindung es zwischen der Rückkehr des Geheimbundes und dem geplanten vermeintlichen Terroranschlag auf den Vatikan gibt

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob, Dokusoap

Diese Woche steht alles im Zeichen von Frank Rosins zweiter Heimat Mallorca. Er trifft sich mit seinen Helden in einer schönen Outdoorlocation, wo gemeinsam Paella gekocht und wichtige Gespräche geführt werden, denn es sind längst nicht alle Probleme gelöst. Bei der Tortilla-Challenge kämpfen die Helden um den sonnigsten aller Praktikumsplätze: bei Sternekoch Andreu Genestra auf Mallorca.

22:00 Uhr, NDR, Der Bozen-Krimi: Tödliche Stille, Krimi

Mafiaboss Saffione (Christian Redl) gelingt bei einem brutalen Überfall auf einen Gefangenentransporter mit einem weiteren Häftling die Flucht. Wie Frau Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Capo Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) anhand der Spuren feststellen, handelt es sich jedoch nicht um eine erfolgreiche Befreiungsaktion, sondern um einen misslungenen Mordanschlag. Um den Killern zuvorzukommen, will Matteo seinen verwundeten Erzfeind finden, der sich mit dem ortskundigen Holzer (Julian Schmieder) in den Bergen versteckt.