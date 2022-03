Im "Bozen-Krimi" (Das Erste) wird ein spielsüchtiger Holzschnitzer erstochen. Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) steht der Casting-Marathon an. In "Ich - Einfach Unverbesserlich 2" (VOX) muss der Ex-Schurke Gru die Welt retten.

20:15 Uhr, Das Erste , Der Bozen-Krimi: Verspieltes Glück Auf der Rennbahn geraten der spielsüchtige Vitus Höllrigl (Claus Peter Seifert) und der reiche Hotelier Staffler (Miguel Herz-Kestranek) aneinander. Als Höllrigl anderntags in seiner Holzschnitzerei erstochen aufgefunden wird, verdächtigen Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und ihr Kollege Jonas (Gabriel Raab) den Geschäftsmann, der mit seiner Tochter Gabriele (Angelina Häntsch) und seinem Schwiegersohn Toni (Max Wagner) das renommierte "Staffler" betreibt. 20:15 Uhr, VOX, Ich - Einfach Unverbesserlich 2, Digitaltrickkomödie Seitdem Gru unter die Familienväter gegangen ist, ist der ehemalige Superschurke ziemlich zahm geworden. Mit seinen drei Adoptivtöchtern Margo, Edith und Agnes führt er ein recht beschauliches Leben, das hauptsächlich aus der Organisation von Kindergeburtstagen und dem Abwimmeln nerviger Verehrer seiner Töchter besteht. Als es jedoch eines Tages zu mysteriösen Vorfällen kommt, die wohl auf das Konto eines neuen Superschurken gehen, wird Gru von einer Geheimorganisation gebeten, den Nebenbuhler ausfindig zu machen. 20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Im Frieden, Familienserie Das Schlimmste scheint für Martin Gruber (Hans Sigl) abgewendet: Nachdem Franziska (Simone Hanselmann) aus dem Koma erwacht ist, kann ihr gemeinsamer Sohn auf dem Gruberhof leben und wird rührend von Anne (Ines Lutz) versorgt. Martin beobachtet die Situation skeptisch, denn das Baby wird nicht auf Dauer bei ihnen bleiben. Auch sein neuer Patient steckt gefühlsmäßig in einem Dilemma. Der berühmte Bergsteiger Maurus Steiger (Daniel Friedrich) trifft nach 40 Jahren seinen alten Kletterkameraden wieder. 20:15 Uhr, kabel eins, Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur, Reportage Betrüger und Abzocker haben es auf deutsche Verbraucher abgesehen: Egal ob weltweit agierende Internetbetrüger, die mit Fake-Shops ihre Kunden in die Falle locken, oder vermeintliche Handwerker von nebenan, die Wucherpreise verlangen - Fallen lauern überall. Täglich wenden sich Zuschauer hilfesuchend an Peter Giesel. Er und sein Team versuchen die Abzocker aufzuspüren und die Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen. 20:30 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum Castings, Castings, Castings! Heidi Klum gibt den Modelanwärterinnen ein exklusives Casting-Teaching bevor es nach Athen geht. Wer kann dort beim Casting-Marathon die Kunden von sich überzeugen und ergattert die meisten Jobs? Im abschließenden Entscheidungswalk sollen die Models in Lingerie-Mode mit ihrer Weiblichkeit überzeugen - ein selbstsicheres und stilvolles Auftreten ist gefragt. Wer kommt weiter und bekommt ein Ticket für das nächste große GNTM-Reiseziel?