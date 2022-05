Im "Barcelona-Krimi" (Das Erste) verschwinden Jungen aus sozial schwachen Milieus spurlos. Eine Frau mit Spenderherz beeindruckt "Doktor Ballouz" (ZDF). In Sat.1 müssen Kochprofis mit Zutaten aus fremden Kühlschränken zaubern.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Barcelona-Krimi: Der längste Tag, Krimi

In immer kürzeren Abständen verschwinden in Barcelona Jungen aus sozial schwachen Milieus. Weggelaufen? Diese Theorie wird obsolet, als die Leiche des 13-jährigen Naldo gefunden wird. Grausam ermordet. Als der 13-Jährige Matteo (Iker Andres) verschwindet, ist die Mordkommission um Fina Valent (Anne Schäfer) und Xavi Bonet (Clemens Schick) hoch alarmiert. Ein neues Mordopfer? Oder lebt Matteo noch?

20:15 Uhr, ZDF, Doktor Ballouz: Zwei Herzen, Dramaserie

Doktor Ballouz (Merab Ninidze) und Eva (Helene Grass) genießen ihr neues Glück. Bis Ballouz im Krankenhaus Annett (Alessija Lause) begegnet, die ihn sehr an seine verstorbene Frau Mara erinnert. Ballouz' Erinnerungen an Mara (Clelia Sarto) stürzen ihn in ein Gefühlschaos. Als er erfährt, dass Annett ein Spenderherz in sich trägt, stellt er Nachforschungen an. Schlägt in Annett das Herz seiner verstorbenen Frau?

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Gemeinsam treten Lisa Angermann und Alexander Herrmann gegen das Herausforderteam Cornelia Poletto und Christoph Rüffer an - und braten, frittieren, brutzeln mit alltäglichen - und manchmal auch überraschenden - Kühlschrank-Schätzen um die Koch-Ehre! Welches Team gewinnt, entscheiden die Besitzer der jeweiligen Kühlschränke.

20:15 Uhr, VOX, Avengers: Age of Ultron, Superheldenaction

In einem erbitterten Kampf gelingt es den Avengers, Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo) und Captain America (Chris Evans), eine Hydra-Festung in Osteuropa zu stürmen und das von Loki (Tom Hiddleston) entwendete Zepter wieder zurück zu erobern. Mithilfe der Macht des Alien-Artefakts wollen Tony Stark und Bruce Banner nun eine Art künstliche Intelligenz namens Ultron erschaffen, die den Weltfrieden sichern soll. Doch der vermeintliche Heilsbringer stellt sich gegen seine Schöpfer.

20:15 Uhr, Tele 5, Push, Fantasyaction

Nick (Chris Evans) und Cassie (Dakota Fanning) haben übernatürliche Fähigkeiten. Nick kann Dinge mit seinen Gedanken bewegen, Cassie kann in die Zukunft schauen. Sie beide wurden mit diesen Begabungen geboren und wollen eigentlich nur normal leben. Die skrupellose Regierungseinheit Division versucht, Menschen wie sie zu kontrollieren und zu Soldaten für ihre dunklen Zwecke zu machen. Wer sich weigert, wird eliminiert. Nick und Cassie geraten zwischen die Fronten und müssen sich entscheiden. Fliehen. Oder kämpfen.