In "Freund oder Feind" (Das Erste) wird eine Ex-LKA-Beamtin in Passau von ihrer Vergangenheit eingeholt. Jennifer Lawrence und Chris Pratt kommen sich in "Passengers" (VOX) näher. In "Lady Business" (ProSieben) versuchen zwei Freundinnen ihre Beauty-Company zu retten.

20:15 Uhr, Das Erste, Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau, Krimi In einem Passauer Supermarkt rettet die Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) den Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) aus einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem Ladendieb. Das Eintreffen der Polizei wartet sie nicht mehr ab. Ihre Professionalität und ihr schnelles Verschwinden wecken Zankls Interesse an seiner geheimnisvollen Retterin. Er spürt ihr nach und sofort schrillen bei Frederike alle Alarmglocken: Ist der Privatschnüffler so harmlos, wie er sich gibt? 20:15 Uhr, VOX , Passengers, Sci-Fi-Romanze Um einen Planeten neu zu besiedeln, werden tausende Menschen per Raumschiff auf eine galaktische Reise geschickt. Aufgrund einer Fehlfunktion wird Jim (Chris Pratt) jedoch zu früh aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt und versucht sich fortan mit der Einsamkeit auf dem Schiff zu arrangieren. Nach einem Jahr der kompletten Isolation trifft er eine fatale Entscheidung und holt die hübsche Passagierin Aurora ( Jennifer Lawrence) aus dem Hyperschlaf. 20:15 Uhr, ProSieben, Lady Business, Komödie Mia (Tiffany Haddish) und Mel (Rose Byrne) sind beste Freundinnen. Ihr gemeinsames Kosmetikunternehmen läuft leider mehr schlecht als recht, sodass sie komplett verschuldet sind. Als sich eine Ikone der Beautybranche, Claire Luna (Salma Hayek), mit einem attraktiven Angebot bei ihnen meldet, glauben sie, das große Los gezogen zu haben. Doch schon bald wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt, weil Claire mit falschen Karten spielt. 20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Tod am Dachstein, Heimatserie Die Bergretter entdecken einen verwesten Leichnam am Dachstein. Unter seinen Habseligkeiten finden sich Hinweise auf seine Vergangenheit, eine große Liebe und einen tragischen Unfall. Für die kontrollierte Sprengung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird ein weiträumiger Bereich am Dachstein abgesperrt und von den Bergrettern gesichert. Kurz vor dem großen Knall macht Rudi (Michael Pascher) allerdings eine zufällige Entdeckung. Liegt da ein Mensch?

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap Doro Kube aus Dortmund ist am Ende ihrer Kräfte. Seit 2016 führt die gelernte Pferdewirtin eine Gaststätte in einem Tennisverein - erfolglos. Zudem wird der finanzielle Druck immer größer. Beim Testessen wird schnell klar, dass Doro nicht unschuldig an dieser Misere ist. Wird die temperamentvolle Chefin die Hilfe von Profi Frank annehmen oder muss Doro ihren Traum für immer begraben?