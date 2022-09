In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) erschießt ein Anwalt seinen Mandanten. In "Lehrer kann jeder!" (ZDF) versucht Christoph Maria Herbst sein Glück an einer Schule. Außerdem macht Sat.1 einen "Baumarkt-Check".

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest - Im Namen des Vaters, Krimi

Bei einer Verkehrskontrolle finden Hannah Wagner (Jana Klinge) und Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) in einem Koffer einen abgeschnittenen Finger. Der Fahrer, in dessen Wagen der Koffer lag, will von nichts gewusst haben. Er zückt die Visitenkarte eines Anwalts. Der ist sofort zur Stelle, redet allein mit seinem Mandanten - und erschießt ihn. Er war offenbar ein Cleaner, ein krimineller Dienstleister, der im Fall der Fälle alle Spuren beseitigt. Zeitgleich sammelt Ansgar Brandel (Paul Behren), der Pastor in Schwanitz, für eine in Not geratene junge Witwe Geld.

20:15 Uhr, ZDF, Lehrer kann jeder!, Komödie

Richard (Christoph Maria Herbst) ist gerade arbeitslos. Zudem hat sich seine Frau Anke von ihm getrennt. Da kommt dem Mathematiker die geniale Idee, als Quereinsteiger an der Schule seiner Frau anzuheuern. Nicht nur Anke (Brigitte Zeh) ist alles andere als begeistert vom neuen Kollegen. Auch Tochter Isa (Virginia Leithäuser) - auf derselben Schule - ärgert Papas Aktion. Doch nun muss Richard vor den anderen Lehrern und seinen neuen Schülern bestehen. Was ihm dabei widerfährt, hätte er nie erwartet.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Baumarkt-Check, Reportage

Baumärkte sind nicht nur für Bastler, Bauer und Heimwerker ein Sehnsuchtsort. Fünf große Marken teilen sich das Revier auf: Obi, Bauhaus, Toom, Hagebau und Hornbach. Fünf Unternehmen, die um ihre Kunden kämpfen und sich immer neue Ideen einfallen lassen. Doch wie unterscheiden sich Angebot und Preise bei den fünf großen Baumarkt-Ketten? Wer punktet bei Beratung und Service? Und wer hält, was er in der Werbung verspricht?

20:15 Uhr, arte, Lauchhammer - Tod in der Lausitz, Krimiserie

Maik Briegand (Mišel Matičević) hatte seiner Heimat inmitten der Niederlausitz, wo vor der Wende seine Polizeilaufbahn begann, den Rücken gekehrt. Doch der LKA-Ermittler kommt für die Aufklärung des Mordes an einem jungen Mädchen zurück - und ist wieder konfrontiert mit den Kollegen seines ehemaligen Reviers, der gescheiterten Ehe, seiner Familie und seiner Vergangenheit. Die Kommissarin Annalena Gottknecht (Odine Johne) will sich nicht in Briegands alte Abhängigkeiten hineinziehen lassen. Doch je mehr sich die energische Ermittlerin den Menschen vor Ort und der spröden Schönheit der Lausitz öffnet, desto größer wird ihr Verständnis für ihren Kollegen.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag, Action

James Bond (Pierce Brosnan) landet wegen eines Verräters aus den eigenen Reihen für Monate in nordkoreanischer Gefangenschaft. Als er freigelassen wird, sinnt 007 auf Rache. Er macht sich, vom eigenen Geheimdienst im Stich gelassen, auf die Suche nach seinem Peiniger, der Kontakte zu einem Diamantenmillionär unterhält. Die Reise führt Bond von Hong Kong über Kuba bis nach Island. Dabei stößt der Agent endlich auf den zwielichtigen Diamantenhändler Graves.