In "Annie und der verliehene Mann" (ZDF) macht eine Ehefrau ihrer besten Freundin einen pikanten Vorschlag. Im "Zürich-Krimi" (Das Erste) wird ein Kunstförderer erschossen. Außerdem macht Sat.1 den "Baumarkt-Check".

20:15 Uhr, ZDF, Annie und der verliehene Mann, Komödie

Dann hab doch Sex mit Ralf! Annie (Bernadette Heerwagen) entschließt sich, für ihre beste Freundin einen mehr als ungewöhnlichen Schritt zu tun. Weil Tine (Kathrin von Steinburg) und ihr Mann Nils (Manuel Rubey) seit Jahren vergeblich versuchen, ein Kind zu bekommen, schlägt Annie kurzerhand vor, dass ihr eigener Mann Ralf (Thomas Loibl) aushelfen soll. Mit diesem unorthodoxen, großherzigen Plan soll Tine endlich schwanger werden. Freilich ist das Vorhaben nicht ganz ohne Risiken. Denn eigentlich kann Annie mit ihrer Beziehung zu Ralf und ihrer Patchworkfamilie im Moment rundum zufrieden sein.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten, Krimi

Während die Zürcher Kulturszene bei einer Vernissage die berührende Porträtfotografie von Corinna Riemer (Julia Richter) für sich entdeckt, findet Borchert (Christian Kohlund) vor der Tür eine Leiche: Veranstalter und Kunstmäzen Altweger (Steffen Münster) wurde im Hof seiner eigenen Galerie erschossen! Aussagen über einen lautstarken Streit belasten den Caterer Giovanni Lazzari (Michele Cuciuffo), der Schmauchspuren an der Hand hat und den illegalen Besitz einer Pistole zugeben muss. Auf Bitten von Lazzaris Frau Cristina (Clelia Sarto) übernehmen Borchert und seine Chefin Dominique (Ina Paule Klink) die Verteidigung.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Baumarkt-Check! Obi, Hornbach, Bauhaus & Co., Reportage

Baumärkte sind nicht nur für Bastler, Bauer und Heimwerker ein Sehnsuchtsort. Fünf große Marken teilen sich das Revier auf: Obi, Bauhaus, toom, hagebau und Hornbach. Fünf Unternehmen, die um ihre Kunden kämpfen und sich immer neue Ideen einfallen lassen. Doch wie unterscheiden sich Angebot und Preise bei den fünf großen Baumarkt-Ketten? Wer punktet bei Beratung und Service? Und wer hält, was er in der Werbung verspricht?

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 - Casino Royale, Actionthriller

Le Chiffre (Mads Mikkelsen), zwielichtiger Finanzier und Geldwäscher einer Terrororganisation, hat sich verkalkuliert und will sich die verlorenen Millionen im Rahmen des illustren Pokerturniers "Casino Royale" zurückholen. James Bond (Daniel Craig) soll als Undercover-Zocker selbst gewinnen und so Le Chiffre und seinen unbekannten Hintermännern einen schweren Schlag versetzen.

20:15 Uhr, Tele 5, Cleaner, Thrillerdrama

In vielen amerikanischen Großstädten gibt es Spezialisten, die sich darauf verstehen blutige Tatorte wieder in Ordnung zu bringen, die sogenannten Cleaner. Der ehemalige Polizist Tom Cutler (Samuel L. Jackson) ist einer von ihnen. Eines Tages wird er in eine Villa gerufen um die Überreste eines entsetzlichen Mordes zu beseitigen. Noch kann er nicht ahnen, dass dieses der Beginn einer unheimlichen Verschwörung ist.