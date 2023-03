"Tod am Rennsteig - Auge um Auge": Annett Schuster (Kristin Suckow) und Jan Kawig (Bernhard Conrad) finden eine weitere Leiche in einem Waldstück.

In "Tod am Rennsteig" (Das Erste) wird ein Richter tot in einem Kühlschrank gefunden. Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) steht das erste große Fotoshooting an. In "Der Schwarm" (ZDF) gelingt den Wissenschaftlern der erste Kontakt mit den geheimnisvollen Yrr.