In "Die Bestatterin" (Das Erste) verunglücken zwei Männer nach einem Junggesellenabschied. Sebastian Bezzel verzweifelt in "Schlimmer geht immer" (Sat.1) an einem maroden Haus. In "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" (VOX) reist ein Agentenpaar durch Zeit und Raum.

20:15 Uhr, Das Erste , Die Bestatterin - Zweieinhalb Tote, Krimi Auf der Fahrt zu einem Junggesellenabschied verunglücken zwei junge Männer aus Hepperlingen in ihrem Auto tödlich und stürzen in einen Fluss. Ihre Leichen werden geborgen und Bestatterin Lisa Taubenbaum ( Anna Fischer) anvertraut. Die beiden hatten gemeinsam mit Mario ( Jakob Geßner), dem Eigentümer des Wagens, Junggesellenabschied gefeiert. Aber wo ist Mario? Von ihm fehlt jede Spur. Marios Ehefrau Conny ( Ricarda Seifried) weiß nicht, ob sie hoffen oder bangen soll. 20:15 Uhr, Sat.1, Schlimmer geht immer, Heimwerkerkomödie Kai ( Sebastian Bezzel) hat den festen Vorsatz, sein frisch erworbenes Haus zu einem kuscheligen Nest für sich, Ehefrau Ina ( Nadja Becker) und den Nachwuchs umzubauen. Also schnappt er sich seine Kumpels Pedro ( Manuel Cortez) und Ulf (Heiko Pinkowski), deckt sich im Baumarkt mit allem Nötigen ein - und legt los. Allerdings hat Kai die Rechnung ohne das Haus gemacht: Das etwas ältere Gemäuer wehrt sich vehement gegen die Renovierungs-Maßnahmen des Heimwerker-Trios. 20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Schamlos, Heimatserie Nachdem Markus ( Sebastian Ströbel) die Nacht mit Nina ( Josephin Busch) verbracht hat, erwarten ihn und das Bergretter-Team ein besonderer Transport: ein Baum, den der Unternehmer Ralf Pichler ( Bernhard Schir) seiner Ehefrau Romina ( Doris Schretzmayer) zur Silberhochzeit schenkt, um damit die Sicht auf einen Strommast vor deren Haus zu verdecken. Als Markus nach erfolgreichem Auftrag bei den Pichlers eine Unterschrift einholen will, stellt er fest, dass die Feier abgebrochen wurde. Denn Ralf hat auf unangenehme Weise erfahren, dass Romina eine Affäre hat - ausgerechnet mit Charly (Julian Waldner), dem besten Freund ihres Sohnes Till ( Justus Czaja). 20:15 Uhr, VOX , Valerian - Die Stadt der tausend Planeten , Sci-Fi-Abenteuer Im Jahr 2740 sind die Agenten Valerian (Dane DeHaan), ein verwegener Frauenheld, und die selbstbewusste Laureline ( Cara Delevingne) im Auftrag der Regierung unterwegs, um die Ordnung im Universum aufrecht zu erhalten. Auf einer Sondermission in der intergalaktischen Stadt Alpha, hier leben Tausende Spezies friedlich zusammen, stößt das Duo auf subversive Kräfte, die nicht nur die Multi-Millionen-Metropole, sondern die gesamte Galaxie in Gefahr bringen. 22:15 Uhr, Sat.1, Zersetzt - Ein Fall für Dr. Abel, Thriller In der Abteilung des Rechtsmediziners Dr. Fred Abel ( Tim Bergmann) landen zwei Fälle, die unterschiedlicher nicht sein können. Während Abel durch ein Amtshilfeersuchen nach Transnistrien geordert wird, um bei der Aufklärung zweier zersetzter Leichen zu helfen, ist die junge Berliner Kellnerin Jana ( Svenja Jung) in den Fängen des psychopathischen Arztes Dr. Lenski ( Harald Schrott), der sie mittels Drogen gefügig machen will.