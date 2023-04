In "Mordach" (Das Erste) gerät ein BKA-Mann in den Alpen unter Mordverdacht. Die Hebamme Lena Lorenz (ZDF) muss helfen, als eine werdende Mutter verunglückt. Bei RTLzwei gibt es ein Wiedersehen mit dem "Glücksrad".

20:15 Uhr, Das Erste, Mordach - Tod in den Bergen (1), Krimi

Dass er einfach nur zum Wandern ins idyllische Mordach gereist ist, glaubt dem Frankfurter BKA-Beamten Cuma Ozan (Mehmet Kurtulus) nach einem Leichenfund niemand. Den geheimnisvollen Fremden halten seine örtlichen Kollegen sogar für den Mörder von Laura Brunner (Lea Louisa Wolfram). Cuma, ein verdeckter Ermittler, hüllt sich zunächst in Schweigen. Entsprechend wenig Vertrauen bringt ihm die junge Polizistin Toni (Sarah Bauerett) entgegen, als die BKA-Einsatzleiterin Helene Brecht (Gesine Cukrowski) den Fall an sich zieht und ausgerechnet Ozan als Ermittler durchsetzt.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Schicksalsschlag, Heimatdrama

Die Freude von Romy (Luisa Wietzorek) und Ben (Timo Fakhravar) auf ihr erstes Baby ist riesig - Lena Lorenz (Judith Hoersch) weiß, warum sie ihren Beruf als Hebamme so liebt. Doch die Zukunftspläne der beiden werden jäh zerstört. Wolfgang Engert (Michael Schenk) betreibt nach dem Tod seiner Frau die eigene Gärtnerei gemeinsam mit Romy. Ben jedoch ist Konditor, und er und Romy planen ein eigenes Café. Wolfgang ist darüber außer sich. Genervt packt Romy Pflanzen in den Lieferwagen und fährt allein los. Auf einer Bergstraße gerät der Wagen ins Schleudern, woraufhin Romy die Kontrolle verliert und in einen Baucontainer kracht. Lebensgefährlich verletzt wird sie in die Klinik eingeliefert.

20:15 Uhr, RTLzwei, Glücksrad, Gameshow

Die Kult-Quizshow "Glücksrad" meldet sich mit einer neuen Ausgabe zurück. Neun Kandidatinnen und Kandidaten raten wieder fleißig Konsonanten und lösen die Rätsel an der berühmten Buchstabenwand. Dabei kommt es vor allem auf das richtige Händchen am Glücksrad an. Denn nur die Personen mit den höchsten Kontoständen ziehen ins große Champions-Finale ein. Hier ermitteln Sonya Kraus und Thomas Hermanns den Glückspilz, der sich über einen satten Geldgewinn freuen darf.

20:15 Uhr, VOX, Pets, Digitrickkomödie

Für Terrier Max ist es jedes Mal der blanke Horror, wenn sein Frauchen zur Arbeit geht. Um dem Vierbeiner den Trennungsschmerz zu erleichtern, wird kurzerhand der zottelige Mischling Duke mit ins Haus geholt. Leider funktioniert die neue Hunde-WG überhaupt nicht, denn Max und Duke können sich von Anfang an nicht riechen. Die Rivalität wird auf eine harte Probe gestellt, als die zwei verloren gehen und sich durch New York schlagen müssen.

22:50 Uhr, Sat.1, Zerbrochen - Ein Fall für Dr. Abel, Krimi

Obwohl Dr. Fred Abel (Tim Bergmann) immer noch mit den Folgen eines Attentats zu kämpfen hat, bearbeitet er den Mord an einer 23-jährigen Australierin. Die junge Frau wird in den berüchtigten Darkrooms eines Berliner Nachtclubs tot aufgefunden, nachdem ihr ein Unbekannter aus sexuellen Motiven heraus eine Überdosis Liquid Ecstasy verabreichte. Doch es kommt noch schlimmer: Im Zuge eines weiteren Darkroom-Mordes verschwinden Freds 17-jährige Kinder Noah (Pablo Grant) und Manon (Joy Grant) plötzlich spurlos.