Im "Zürich-Krimi" (Das Erste) sucht der Anwalt Borchert nach einem entführten Jungen. Die Hebamme Lena Lorenz (ZDF) hilft einer Schwangeren, die einen Verkehrsunfall hatte. Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) steht ein Shooting in der Wüste an.

20:15 Uhr, Das Erste , Der Zürich-Krimi: Borchert und der verlorene Sohn, Krimi

Thomas Borchert ( Christian Kohlund) bekommt von seinem alten Freund Antonius Bildermann ( Uwe Kockisch) den Auftrag, einen Ehevertrag für dessen Heirat mit der deutlich jüngeren Mira (Idil Üner) aufzusetzen. Auch Borcherts Fähigkeit zu vermitteln ist gefragt, denn Spannungen gibt es nicht nur mit Antonius' "Ex" Stefanie ( Kirsten Block). Sohn Julian (Johannes Meister) lehnt die Stiefmutter ab. Noch bevor Borchert das umstrittene Vertragswerk aufsetzen kann, müssen die Bildermanns zusammenstehen: Julian wird beim Joggen entführt!

20:15 Uhr, ZDF , Lena Lorenz: Gegen den Schmerz, Heimatdrama

Die schwangere Jenny Fuchs ( Alina Fritsch) hat einen Verkehrsunfall - ausgerechnet mit Schorschi Striebel ( Sebastian Edtbauer). Lena Lorenz (Judith Hoersch) steht ihm als Freundin zur Seite. Dennoch kümmert sie sich intensiv um Jenny. Nach Schorschis Aussage ist Jenny ihm ungebremst in den Traktoranhänger hineingefahren. Zum Glück kommen sie und das Ungeborene glimpflich davon. Doch ihre Schmerzen sind extrem stark. Lena befürchtet, Jenny hatte den Wunsch, ihre Qualen für immer loszuwerden.

20:15 Uhr, ProSieben , Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum , Castingshow

Welcome to the desert! Kristian Schuller shootet in dieser Woche ein extravagantes Foto mit den "GNTM"-Models: Mitten in der Wüste posieren die Kandidatinnen mit großen Bällen und wehenden Tüchern. Wer schafft es, den Ansprüchen des Fotografen gerecht zu werden? Für den Entscheidungswalk werden die Kandidatinnen von der Fashiondesignerin Esther Perbandt eingekleidet und laufen eine Fashionshow mitten auf einem Highway.

20:15 Uhr, Sat.1, Schwiegereltern im Busch, Komödie

Nach einer Notlandung kämpfen die von Zangenheims und die Kowalskis in der Einöde ums Überleben. Zwei Elternpaare, die beide kurz vor der Trennung stehen, wollten eigentlich auf einer Farm in Südafrika die Hochzeit ihrer Sprösslinge feiern. Doch anstatt in Saus und Braus zu schlemmen, müssen sie sich nun gegen Schlangen, Löwen und Flusspferde behaupten. Ob sie es noch rechtzeitig zum Fest schaffen?

20:15 Uhr, kabel eins, Star Trek Beyond , Science-Fiction-Film

Captain Kirk und sein Team erleben zum dritten Mal Abenteuer in den Weiten des Alls: Drei der fünf Jahre ihrer geplanten Mission sind vergangen, als die Crew in einen Kampf mit ihrem Feind Krall gerät. Stark beschädigt landet die Enterprise auf einem unbekannten Planeten. Einige Teammitglieder werden von Krall festgehalten, während sich Kirk, Scotty und Spock mit wenigen anderen retten können. Sie planen, die restliche Besatzung zu befreien. Doch Krall verfolgt einen tödlichen Plan.