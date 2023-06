Ein zehnjähriger Junge im Kofferraum eines Mordopfers beschäftigt "Butsch" und Viola Delbrück in "Wolfsland" (Das Erste). In "Transporter - The Mission" (VOX) beginnt ein gnadenloser Kampf gegen die Zeit. Und ein Junggesellinnenabschied endet in "Die Bergretter" (ZDF) mit einem dramatischen Unfall.

20:15 Uhr, Das Erste , Wolfsland: Das Kind vom Finstertor, Krimi Sowohl "Butsch" ( Götz Schubert) als auch Viola Delbrück ( Yvonne Catterfeld) sind sehr mit sich selbst beschäftigt, als ein zehnjähriger Junge ihre ganze Aufmerksamkeit fordert. Er liegt im Kofferraum eines Autos, dessen Besitzer ermordet aufgefunden wurde. Ausgerechnet am alten Scharfrichterhaus am Finstertor. Der Junge spricht nicht, hat scheinbar keine Angehörigen, ist offensichtlich zutiefst gestört - und fasst beinahe auf der Stelle ein tiefes Zutrauen zu Butsch. 20:15 Uhr, VOX , Transporter - The Mission , Action-Thriller Der Ex-Elitesoldat Frank Martin ( Jason Statham) ist Spezialist für die Lieferung hochsensibler Waren. In Miami übernimmt er jetzt einen scheinbar komfortablen Auftrag. Er soll Jack, den Sohn des Leiters der Drogenbehörde, sicher zur Schule und zurück bringen. Doch Mitgliedern eines weltweit operierenden Drogenkartells gelingt es, den Jungen zu entführen und ihn mit einem tödlichen Virus zu infizieren. Für Frank beginnt ein gnadenloser Kampf gegen die Zeit. 20:15 Uhr, ZDF , Die Bergretter: Leuchtfeuer, Heimatserie Ein Schlittenrennen bei einem Junggesellinnenabschied endet für Nadine ( Lena Dörrie) mit einem dramatischen Unfall. Ausgerechnet Julia (Sylta Fee Wegmann), die Freundin von Nadines Bruder Stefan ( Max Woelky), wird zur Lebensretterin. Nadine misstraut Julia zutiefst und ist umso mehr schockiert, als sie erfährt, dass sich ihr jüngerer Bruder mit Julia verlobt hat. Tatsächlich kommt Nadine schon bald hinter Julias Geheimnis und will sie zur Rede stellen. Doch die junge Frau ist verschwunden. 20:15 Uhr, RTL, Team Wallraff - Jetzt erst recht!, Doku In der neuen Sendung "Team Wallraff - Jetzt erst recht!" gehen die Investigativ-Journalisten um Günter Wallraff einen Schritt weiter: Sie decken nicht nur Missstände auf, sondern ziehen die Verantwortlichen direkt vor der Kamera zur Rechenschaft, um nachhaltige Veränderungen zu erreichen. 20:15 Uhr, Sat.1, SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Trendziele!, Reportage Wo gibt es den schönsten Strand, türkises Wasser und das beste Ausflugsprogramm? Madeleine Wehle, Chris Wackert und Matthias Killing testen mit ihren Gästen die Urlaubstrends 2023. Welche Reiseziele sollte man dieses Jahr nicht verpassen? Wo findet man einsame Buchten und ausgelassene Feste in Portugal?