Im "Bozen-Krimi" (Das Erste) wird ein spielsüchtiger Holzschnitzer erstochen. Sat.1 stellt fünf Fastfood-Giganten auf den Prüfstand und in "Mein Freund, das Ekel" (ZDF) hat Dieter Hallervorden als kauziger Witwer ein Geldproblem.

20:15 Uhr, Das Erste , Der Bozen-Krimi: Verspieltes Glück, Krimi

Auf der Rennbahn geraten der spielsüchtige Vitus Höllrigl (Claus Peter Seifert) und der reiche Hotelier Staffler ( Miguel Herz-Kestranek) aneinander. Als Höllrigl anderntags in seiner Holzschnitzerei erstochen aufgefunden wird, verdächtigen Kommissarin Sonja Schwarz ( Chiara Schoras) und ihr Kollege Jonas ( Gabriel Raab) den Geschäftsmann, der mit seiner Tochter Gabriele (Angelina Häntsch) und seinem Schwiegersohn Toni ( Max Wagner) das renommierte "Staffler" betreibt.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Fastfood-Check! McDonalds , Burger King , Pizza Hut & Co., Reportage

Schnell und günstig? Jeder dritte Deutsche besucht mindestens einmal im Monat ein Fastfood-Restaurant und ordert Fritten, Pizza oder Burger. Doch wie funktioniert das System mit dem schnellen Essen? Ist Fastfood wirklich so viel günstiger als die Gerichte in einem "richtigen" Restaurant? Wie steht es um Qualität, Nachhaltigkeit und Geschmack? Sat.1 stellt fünf Fastfood-Giganten auf den Prüfstand.

20:15 Uhr, ZDF , Mein Freund, das Ekel: Latein a.D., Comedyserie

Trotz des Verbots bleiben Hintz ( Dieter Hallervorden) und die Kuntzes in Jacquelines Wohnung. Wo sollen sie sonst auch hin? Doch ab jetzt gilt die Devise: nicht auffallen. Nicht gerade eine Stärke von Hintz. Was als harmloses Gespräch bei seiner Versicherung beginnt, endet für Hintz mit einer Hiobsbotschaft: Laut Gutachten hat er den Wohnungsbrand grob fahrlässig selbst verursacht, somit entfällt sein Versicherungsschutz. Und: Er muss für die Kosten aufkommen.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Dating-Show

Acht Beautys und acht Nerds suchen in einer Traumvilla auf Zypern ihr perfektes Match. Wie profitieren die zurückhaltenden Einzelgänger und die selbstbewussten Schönheiten voneinander? Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein? Und welches Paar beweist echten Teamgeist, bezwingt die Kontrahenten in lustigen Challenges und bewahrt sich so die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld.

20:15 Uhr, VOX , Seventh Son, Fantasy

Zehn Jahre ist es her, als dem Geisterjäger John Gregory ( Jeff Bridges) es geschafft hat, die mächtige Hexe Malkin ( Julianne Moore) einzusperren und so die Menschheit vor ihr und ihrer Gefolgschaft zu schützen. Als Malkin die Flucht gelingt, liegt das Schicksal der Menschheit in den Händen des jungen Tom Ward ( Ben Barnes). Dieser ahnt jedoch noch nichts von seiner Bestimmung. Er ist der siebte Sohn eines siebten Sohnes, ein sogenannter Spook. Erst John Gregory klärt Tom über seine Fähigkeiten auf. Es bleibt ihm jedoch kaum Zeit um Tom die Kunst des Geisterjagens zu lehren.