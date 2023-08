Im "Wien-Krimi" (Das Erste) stößt eine Frau ihren Mann aus dem Fenster ‒ eine Beziehungstat? Die vier Freundinnen aus dem "Wendehammer" (ZDF) werden erpresst.Außerdem macht Sat.1 den "Bio-Check" bei ALDI, REWE und Co.

20:15 Uhr, Das Erste , Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Prater, Krimi

Ein vermeintlich klarer Fall: Eine Frau ( Elena Wolff) stößt im Streit ihren Mann (Roman Binder) aus dem Fenster seines Hochhausbüros und nimmt anschließend aus Verzweiflung eine fast tödliche Dosis Schlaftabletten. Ihre Abschieds-SMS und die Aufnahmen einer Überwachungskamera lassen auf eine Beziehungstat schließen. Obwohl die Lösung naheliegend scheint, bittet Kommissarin Laura Janda ( Jaschka Lämmert) ihren blinden Ex-Chef und Vorgänger Alexander Haller ( Philipp Hochmair) und seine "rechte Hand" Niko Falk ( Andreas Guenther) um Unterstützung.

20:15 Uhr, ZDF , Wendehammer: Den Kopf in der Schlinge, Familienserie

Die Freundinnen werden vom falschen Hagen erpresst: Er bekommt 500.000 Euro oder lässt sie wegen des Totschlags am echten Hagen auffliegen! Die Geldübergabe verläuft überraschend. Samira ( Elmira Rafizadeh) ist entsetzt: Dr. Tauber (Marc Ben Puch) hat gekündigt und packt seine Sachen. Kann sie über ihren Schatten springen und zu ihren Gefühlen stehen? Auch Franziska ( Susan Hoecke) ist bestürzt: In einer gynäkologischen Untersuchung wird ihr klar, dass auch Lukas (Felix Mayr) der Vater des Babys sein könnte.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Bio-Check! ALDI , REWE, denns & Co., Reportage

Ist Bio gleich Bio? Was bedeutet welches Bio-Siegel? Macht Bio nur Sinn, wenn die Produkte regional und saisonal angebaut werden? Wird bei der Herstellung von Bio-Produkten tatsächlich auf das Tierwohl geachtet? Und wo kauft man am besten Bio-Produkte? "Der Sat.1 Bio-Check" untersucht das Bio-Angebot in reinen Bio-Supermärkten wie denns und Bio Company, in Supermärkten wie REWE und Edeka sowie in Discountern wie ALDI (Süd), Lidl und Penny.

20:15 Uhr, ProSieben, Der Heiratsmarkt, Kuppelshow

Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Beste für ihre Kinder sind: Eltern! Deshalb nehmen sie jetzt die Partnerwahl für ihren erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Auf dem "Heiratsmarkt" preisen sie ihre Tochter oder ihren Sohn anderen Eltern an und verschaffen sich selbst einen Überblick über das Angebot an Singles, um endlich die Richtige oder den Richtigen für das eigene Kind zu finden.

20:15 Uhr, 3sat, Sarah Kohr: Teufelsmoor , Krimi

Auf einer Autofahrt mit ihrer Mutter wird Kommissarin Sarah Kohr ( Lisa Maria Potthoff) an einer Tankstelle Zeugin eines Raubüberfalls und schreitet ein. In Notwehr schießt sie auf den minderjährigen Täter und verwundet ihn lebensgefährlich. Angetrieben von Schuldgefühlen versucht sie herauszufinden, wie der Teenager an eine scharfe Waffe gelangen konnte. Dabei stößt sie auf ein altes Waffenlager einer linksradikalen revolutionären Zelle im sogenannten Teufelsmoor.