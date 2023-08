In "Ein Mops zum Verlieben" (ZDF) bekommt die Lehrerin Sarah tierische Unterstützung bei der Partnerwahl. Sat.1 macht den "Optiker-Check" und in "Selbst ist die Braut" (VOX) geben sich Sandra Bullock und Ryan Reynolds als Paar aus.

20:15 Uhr, ZDF , Ein Mops zum Verlieben, Komödie

Lehrerin Sarah (Beattie Edmondson) steht immer noch im Schatten ihrer großen Schwester. Als Sarahs Oma stirbt, erbt sie Omas größten Schatz: Patrick, einen eigenwilligen Mops. Als ein Nachbar sich über Patrick beschwert, muss Sarah ihre Wohnung räumen. Sie nimmt das Angebot einer Kollegin, Sportlehrerin Becky (Emily Atack), an und zieht auf das kleine Boot von Beckys Bruder, der zwei Jahre im Ausland tätig ist. Sarahs Oma hat ihr Patrick aber nicht ohne Hintergedanken hinterlassen. Single Sarah macht im Park mit Patrick viele Bekanntschaften - andere Hundehalter und der Tierarzt Oliver ( Ed Skrein) kreuzen ihren Weg.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Optiker-Check! Fielmann , Apollo, Mister Spex & Co., Reportage

41,1 Millionen der Deutschen ab 16 Jahren sind nach Angaben des ZVA (Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen) Brillenträger. Für die Auswahl des perfekten Gestells stehen mehr als 11.000 Optiker-Fachgeschäfte und ein riesiges Online-Angebot zur Verfügung. Wie unterscheiden sich die Anbieter? Wer bietet Eigenmarken an? Wer punktet bei Beratung und Service? Sat.1 nimmt die sechs umsatzstärksten Optikerketten unter die Lupe und verschafft klare Sicht im Angebots-Dschungel.

20:15 Uhr, VOX , Selbst ist die Braut, Komödie

Cheflektorin Margaret Tate ( Sandra Bullock) ist jung, erfolgreich und knallhart. Besonders ihr Assistent Andrew Paxton ( Ryan Reynolds) muss unter ihrer despotischen Art leiden. Als die Kanadierin die Verlängerung ihres US-Visums verschläft, bleibt nur eine Möglichkeit, weiterhin in New York arbeiten zu können: Margaret muss einen Amerikaner heiraten. Spontan stellt sie Andrew als ihren Verlobten vor. Dieser weigert sich zunächst, das Spiel seiner Chefin mitzuspielen. Nachdem sie aber verspricht, dem jungen Mann beim Verlegen seines Buches zu helfen, willigt Andrew ein. Doch die Einwanderungsbehörde schöpft Verdacht.

20:15 Uhr, ProSieben, Der Heiratsmarkt, Kuppelshow

Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Beste für ihre Kinder sind: Eltern! Deshalb nehmen sie jetzt die Partnerwahl für ihren erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Auf dem "Heiratsmarkt" preisen sie ihre Tochter oder ihren Sohn anderen Eltern an und verschaffen sich selbst einen Überblick über das Angebot an Singles, um endlich die Richtige oder den Richtigen für das eigene Kind zu finden.

22:30 Uhr, VOX , Arrival, Sci-Fi-Thriller

Ellipsenförmige Ufos landen an zwölf Stellen auf der Erde. Sprachwissenschaftlerin Dr. Banks ( Amy Adams) wird vom US-Militär beauftragt, die Alien-Sprache zu entschlüsseln und aufzuklären, mit welcher Absicht die fremden Wesen zur Erde gekommen sind. Brooks Erkenntnisse eilen, denn das chinesische Militär befürchtet, dass die Aliens feindliche Invasoren sind. Das weltweite Säbelrasseln wird immer lauter: Kann Brooks einen Krieg gegen die Aliens verhindern?