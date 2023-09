Im "Amsterdam-Krimi" (Das Erste) misslingt der Einsatz gegen einen Drogenring. Scarlett Johansson entwickelt in "Lucy" (VOX) durch Drogen eine mörderische Intelligenz. In "Schatz, nimm du sie!" (ZDF) liefert sich ein Paar einen absurden Sorgerechtsstreit.

20:15 Uhr, Das Erste , Der Amsterdam-Krimi: Der Tote aus dem Eis, Krimi

Alex Pollack ( Hannes Jaenicke) schlüpft in die Rolle eines Undercover-Ermittlers, um einen Dealer-Ring zu zerschlagen. Der deutsche Kripo-Beamte mit Dienstort Amsterdam heuert bei dem Reedereibesitzer Heesters (Frank Lammers) an, der mit seinen Fischlieferungen große Mengen an Kokain schmuggelt. Bei der Übergabe einer millionenschweren Drogenfracht plant Pollack, die komplette Bande hochgehen zu lassen. Als die Gangster jedoch zwischen den gefrorenen Fischen die Leiche eines indonesischen Matrosen entdecken, ändern sie in letzter Sekunde ihren Plan.

20:15 Uhr, VOX , Lucy , Actionthriller

Durch die Schuld eines Freundes gerät Lucy ( Scarlett Johansson) in die Hände südkoreanischer Gangster. Von ihnen wird sie gezwungen, eine neuartige Droge außer Landes zu schmuggeln - mit fatalen Folgen. Durch einen Unfall wird die Substanz in ihrem Körper freigesetzt und beginnt die Leistungsfähigkeit ihres Gehirns kontinuierlich zu steigern. Doch was passiert überhaupt, wenn ein Mensch über eine schier grenzenlose Intelligenz verfügt?

20:15 Uhr, ZDF , Schatz, nimm du sie!, Komödie

Ein Elternpaar will sich trennen: Routine im Zeitalter der Patchworkfamilie. Doch keiner will die Kinder, weil sie kurzfristigen Karriereplänen im Wege stehen. Jedes Mittel ist Toni ( Carolin Kebekus) und Marc ( Maxim Mehmet) recht, sich gegenseitig madig zu machen, damit die Geschwister Tobias und Emma den anderen wählen. Bis im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte brennt.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? - Die 3 Millionen Euro Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro Woche bei "Wer wird Millionär?" ist in der vierten Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am vierten Abend und erneut die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" von drei Millionen Euro abzuräumen.

20:15 Uhr, Tele 5 , Firewall , Bankraubthriller

Jack Stanfield ( Harrison Ford) ist Sicherheitschef einer Bank, zu deren Schutz er eine unüberwindbare Firewall eingerichtet hat. Als eines Tages der brutale Bill Cox ( Paul Bettany) Jacks Frau und Kinder kidnappt, zwingt er den Computerexperten, sein eigenes System zu überwinden und der Bank 100 Millionen Dollar zu stehlen. Jack geht auf den Deal ein, doch selbst er beißt sich an der Firewall die Zähne aus. Bald verliert Cox die Geduld.