Auf ProSieben startet die neue Staffel von "The Voice of Germany". In "Mit Harpunen schießt man nicht" (ZDF) wird das Leben der pflegebedürftigen Gerda auf den Kopf gestellt. Außerdem bringt Sternekoch Frank Rosin wieder marode Restaurants auf Vordermann (kabel eins).

20:15 Uhr, ProSieben , The Voice of Germany , Castingshow

Fünf neue Coaches - ein bekanntes Versprechen: It's nothing but the Voice! Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Bill und Tom Kaulitz im Doppelstuhl geben in der 13. Staffel der Musik-Show ihr Debüt als TVOG-Coaches. Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.

20:15 Uhr, ZDF , Mit Harpunen schießt man nicht, Komödie

Gerda (Gerburg Jahnke) lässt sich nichts gefallen. Mit einer Harpune bewaffnet, empfängt die Seniorin den vermeintlichen Einbrecher Simon ( Eugene Boateng) und lässt ihm nur eine Wahl: Polizei, oder er wird ihr neuer Pfleger. Zu ihrer Tochter Linda ( Isabell Polak) hat Gerda kein gutes Verhältnis. So wundert sie es nicht, dass Linda versucht, sie in ein Heim abzuschieben und das Haus zu verkaufen. Doch mit Simon als Pfleger kann Gerda sich gegen Linda durchsetzen.

20:15 Uhr, Das Erste , Nord bei Nordwest - Der Andy von nebenan, Krimi

Andreas Brose ( Christoph Franken), in Schwanitz besser bekannt als "Der Andy von nebenan", ist ein Baum von einem Mann und handwerklich begabt. So repariert er Haukes ( Hinnerk Schönemann) kaputten Bootsmotor und hilft Hannah ( Jana Klinge) beim Renovieren ihres neuen Hauses. Andys Geist, sein Herz und Instinkt sind allerdings eher die eines Kindes. Als Andy seinen Ziehvater Cem Brose (Vedat Erincin) tot auffindet, gerät er aufgrund einer Zeugenaussage unter Mordverdacht.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Wenige Gäste, langweiliges Essen und keine Motivation? Wenn Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin in einem Restaurant anpackt, glänzen hinterher nicht nur die Gläser, sondern im Bestfall auch die Bilanzen. In "Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf" serviert er ein Rundum-Coaching! In Restaurants und Hotels, die kurz vor der Pleite stehen, nimmt er sich Zeit, um Küche, Koch und Crew auf Vordermann zu bringen. Dem Personal winken Tage voller Dampf, Druck und jeder Menge Tipps.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Discounter-Check! Aldi, Lidl , Penny & Co., Reportage

Günstige Eigenmarken und zahlreiche Sonderangebote locken viele Deutsche in die Discountermärkte. Denn laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von Sat.1 kauft die Hälfte der Befragten überwiegend im Discounter ein. Stimmt hier nur der Preis oder überzeugen die Discounter auch bei der Produktqualität, den frischen Backwaren und ihrem Bio-Sortiment?