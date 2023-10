Die dritte Staffel von "Doktor Ballouz" (ZDF) steht in den Startlöchern. Sylvester Stallone arbeitet an seinem "Escape Plan" (VOX) und im "Zürich-Krimi" (Das Erste) gilt es, den Tod einer jungen Frau aufzuklären.

20:15 Uhr, ZDF, Doktor Ballouz , Arztserie

In Staffel drei kümmert sich Dr. Amin Ballouz ( Merab Ninidze) wieder um die Schicksale seiner Patienten und macht auch selbst eine verstörende Entdeckung. Sie führt ihn zurück in seine Vergangenheit. Dr. Schilling ( Daniel Fritz) ist unterdessen skeptisch, dass die Hämatome an Frau Karsts ( Carina Wiese) Körper von dem Verkehrsunfall sind und Matti (Lennart König) rennt die Zeit davon - er braucht dringend die Knochenmarkspende seines Vaters. Die neuen Folgen werden donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt.

20:15 Uhr, Das Erste , Der Zürich-Krimi - Bochert und der Mord ohne Sühne, Krimi

Eine spektakuläre Protestaktion löst einen polizeilichen Großeinsatz aus: Hans Siegenthaler ( Thomas Huber) lässt Flugblätter vom Hochhaus der Schanz AG regnen, die Bernadette Schanz (Melissa Anna Schmidt) als Mörderin seiner Tochter bezeichnen. Tatsächlich glaubt sogar Hauptmann Furrer ( Pierre Kiwitt), dass die Konzernchefin damals die junge Frau nach einem Eifersuchtsstreit erstochen hat. Da der Strafprozess jedoch mit einem Freispruch endete, scheint eine Neuaufnahme fast ausgeschlossen. Thomas Borchert ( Christian Kohlund) und Kanzleichefin Dominique Kuster ( Ina Paule Klink) versprechen ihrem Mandanten Siegenthaler dennoch, einen Weg zu suchen, die Schuldige zur Rechenschaft zu ziehen.

20:15 Uhr, VOX , Escape Plan , Actionthriller

Ray Breslin ( Sylvester Stallone) ist Experte für Sicherheitssysteme in Gefängnissen. Aufgrund seiner Kenntnisse ist er in der Lage, aus jedem Gefängnis der Welt auszubrechen. Eines Tages erhält er einen Auftrag der CIA: Er soll eine neue, als ausbruchsicher geltende Hightech-Einrichtung, die er selbst geplant hat, testen. Der Haken: Sein Team erfährt nichts über den Standort der Anlage. Ray lässt sich inkognito als Häftling in den Knast einschleusen.

20:45 Uhr, RTL, Europa League - Bayer 04 Leverkusen vs. Qarabag FK, Fußball

Am dritten Spieltag der UEFA Europa League empfängt Bayer 04 Leverkusen seinen aserbaidschanischen Gegner Qarabag FK in der BayArena in Leverkusen. Anpfiff ist um 21 Uhr. Die beiden Mannschaften beendeten die ersten beiden Spieltage jeweils siegreich. Moderatorin Laura Papendick wird mit Experte Lothar Matthäus das Spiel live vor Ort analysieren, Marco Hagemann und Steffen Freund begleiten den Spielverlauf als Kommentatoren.

20:15 Uhr, 3sat, Geschwister: Liebe, Hass, Rivalität - Eine Beziehung fürs Leben, Dokumentation

Die eigenen Geschwister können Vorbild oder Spiegelbild sein oder sogar abschrecken. Beziehungen zwischen Geschwistern sind vielschichtig und prägen Familien - und das ganze Leben. Die Wissenschaft sammelt neue Erkenntnisse darüber, wie weit dieser Einfluss gehen kann.