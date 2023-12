Im Barcelona-Krimi (Das Erste) endet eine Party in einem Beachclub tödlich. Carmen Nebel präsentiert "Die schönsten Weihnachts-Hits" (ZDF) und RTL zeigt den Jahresrückblick "2023! Menschen, Bilder, Emotionen".

20:15 Uhr, Das Erste , Der Barcelona-Krimi: Absturz, Krimi

Der Stadtstrand von Barcelona ist eine pulsierende Partymeile. Dort feiert der Gastronom Marc ( Atheer Adel) nicht nur die spektakuläre Eröffnung seines Beachclubs, sondern auch ein besonderes Revival. Zum ersten Mal seit Langem kommt seine alte Clique zusammen: die Ärztin Sofia ( Edita Malovcic), der IT-ler Sergi ( Nico Rogner), der Schulleiter Alex (Christoph Gawenda) und der Fotograf Bruno (Daniel Blanqué). Plötzlich fällt der Strom aus und Sofia übernimmt wie in ihren legendären Partyzeiten die Regie. Mit der Ausgelassenheit ist es schlagartig vorbei, als Brunos Leiche entdeckt wird.

20:15 Uhr, ZDF , Die schönsten Weihnachts-Hits, Benefizgala

Carmen Nebel präsentiert "Die schönsten Weihnachts-Hits" live aus München. Auch 2023 unterstützen viele Prominente die große Show-Gala zugunsten von "Misereor" und "Brot für die Welt". Mehr als 20 prominente Gäste aus Unterhaltung und Sport nehmen telefonisch Spenden entgegen. Mit dabei sind Andreas Gabalier, Andrea Berg, Wincent Weiss, Tom Gaebel mit Big Band, Joelina Drews und viele mehr.

20:15 Uhr, Tele 5 , Source Code, Sci-Fi-Thriller

US-Soldat Colter Stevens ( Jake Gyllenhaal) war gerade noch im Afghanistan-Einsatz, als er sich plötzlich in einem Zug nach Chicago wiederfindet. Ihm gegenüber sitzt eine ihm unbekannte Frau, die ihn zu kennen scheint. Kurz darauf geschieht die Katastrophe, der Zug explodiert und alle Insassen sterben. Doch wieder erwacht Stevens an einem ihm unbekannten Ort, einer Art Kapsel. Eine Frau namens Colleen Goodwin ( Vera Farmiga) schaltet sich via Monitor zu ihm und erklärt, dass er sich im Source Code befindet, der es ihm ermöglicht, die letzten Minuten im Körper eines Fremden zu durchleben. Er soll herausfinden, wer hinter dem Terroranschlag steckt, um einen zweiten geplanten Anschlag in Chicago verhindern zu können.

20:15 Uhr, RTL , 2023! Menschen , Bilder, Emotionen , Show

Welche Themen haben 2023 bewegt? Was hat die Gesellschaft zum Lachen oder Weinen gebracht? Und welche Menschen haben das Jahr geprägt? Im RTL-Jahresrückblick wirft Moderator Steffen Hallaschka gemeinsam mit prominenten Gästen sowie den Menschen hinter den Geschichten einen Blick auf die bedeutsamsten Momente der vergangenen Monate. Die thematische Bandbreite reicht von Unterhaltung über Gesellschaft bis hin zu Weltpolitik.

20:15 Uhr, ProSieben, Das große Promi-Büßen , Realityshow

Promis mit zweifelhaftem Ruf gefragt! Olivia Jones ruft wieder zur "Runde der Schande". Deutschlands bekannteste Dragqueen gibt prominenten Spitzbuben und -bübinnen die Chance, sich ihren unvergessenen Fehltritten zu stellen. Dazu warten in einem spartanisch eingerichteten Camp herausfordernde Challenges und fragwürdige Gesellschaft. Engel links, Teufel rechts - wer zeigt wahre Reue und wer hält Olivia Jones' Worten trotzig stand?