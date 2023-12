Im Bremerhaven-Krimi (Das Erste) legt sich ein Spezialteam der Zollfahndung mit Drogenschmugglern an. Auf RTL führt Elton durch die Spielshow "Blamieren oder Kassieren". Außerdem helfen die "Bergretter" (ZDF) einer verunglückten Kletterin.

20:15 Uhr, Das Erste , Der Bremerhaven-Krimi: Tödliche Fracht, Krimi

Der illegal in Deutschland lebende Dmitri (Bogdan Iancu) tut alles, um aus seiner Notlage herauszukommen. Auch Spediteur Sören Bargbrecht ( Steve Windolf) wird erpressbar, nachdem er sich einmal mit den Drogenhändlern eingelassen hat. Als beide sich im Netz des organisierten Verbrechens verstricken, setzt eine neu gegründete Ermittlungsgruppe des Zolls alles daran, den geschickten Schmugglern auf die Spur zu kommen und eine Gewaltspirale zu verhindern.

20:15 Uhr, RTL , Blamieren oder Kassieren, Show

Wer blamiert sich? Wer kassiert ab? Durch die halbstündige Show führt niemand Geringeres als der charismatische TV-Entertainer Elton, der natürlich auch für RTL in sein legendäres rotes Sakko schlüpft. Zwei Promis treten gegeneinander in einem Quizduell an. In der Finalrunde quizzt ein Gast aus dem Publikum gegen den zuvor siegreichen Promi. Jede richtige Antwort bringt sie oder ihn dem begehrten Gewinn von 10.000 Euro einen Schritt näher.

20:15 Uhr, ZDF , Die Bergretter: Höhenfeuer, Heimatserie

Nach Peter Herbrechters plötzlichem Tod plagen Tobias ( Markus Brandl) Selbstvorwürfe: Sein Vater und er hatten sich im Streit getrennt, und nun kann es keine Versöhnung mehr geben. Indessen arbeitet Elisa Rödder ( Sonja Kirchberger) weiter an der Umsetzung des geplanten Großbauprojekts in Ramsau. Die Bergretter sind gerade auf dem Weg zu Peter Herbrechters Beerdigung, als sie zum Einsatz gerufen werden: Eine Kletterin ist kurz nach ihrer Meldung über einen Waldbrand von einem Felsvorsprung gestürzt.

20:15 Uhr, ProSieben, Das große Promi-Büßen , Realityshow

Promis mit zweifelhaftem Ruf gefragt! Olivia Jones ruft wieder zur "Runde der Schande". Deutschlands bekannteste Dragqueen gibt prominenten Spitzbuben und -bübinnen die Chance, sich ihren unvergessenen Fehltritten zu stellen. Dazu warten in einem spartanisch eingerichteten Camp herausfordernde Challenges und fragwürdige Gesellschaft. Engel links, Teufel rechts - wer zeigt wahre Reue und wer hält Olivia Jones' Worten trotzig stand?

20:15 Uhr, VOX, Minions , Digitaltrickspaß

Es ist die Bestimmung der Minions, immer dem schlimmsten Bösewicht zu dienen. Leider haben die kleinen, treuen Helferlein nicht immer ein glückliches Händchen, den auserwählten Schurken am Leben zu halten. Nach Jahren vergeblicher Suche finden Stuart, Kevin und Bob in Scarlett Overkill, der ersten weiblichen Superschurkin, endlich ihren "neuen Meister". Die Lady beauftragt sie, die berühmten Kronjuwelen aus dem Buckingham Palace zu stehlen.