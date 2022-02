In "The Dark Knight" (ProSieben) hat es Batman mit dem skrupellosen Joker zu tun. Bei "Let the music play" (Sat.1) müssen Promis ihr Musikwissen beweisen. In "Gods of Egypt" (RTLZWEI) stürzt Gerard Butler das Alte Ägypten ins Chaos.

20:15 Uhr, ProSieben, The Dark Knight, Superhelden-Drama Die Tage des organisierten Verbrechens in Gotham City scheinen dank Batman (Christian Bale) und Lt. Gordon (Gary Oldman) gezählt zu sein. In Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart) finden die beiden einen weiteren starken Verbündeten. Da der Gesetzeshüter die Gangster gleich reihenweise hinter Gitter bringt, gilt er bereits als der "weiße Ritter" der Stadt. Doch urplötzlich taucht mit dem Joker (Heath Ledger) ein neuer, gefährlicher Gegenspieler auf. 20:15 Uhr, Sat.1, Let the music play - Das große Promi Special, Quizshow Wer erkennt besser Schlagermelodien als Moderatorin Andrea Kiewel? Kann Sophia Thomalla wirklich jeden Rammstein-Song nach den ersten zwei Tönen erahnen? Oder haben Ross Antony, Max Giesinger und Guildo Horn beim Musikraten einen Vorteil, weil sie Musiker sind? Diese vier Rate-Duos stellen ihr Musikwissen unter Beweis: Wolff-Christoph Fuss und Ross Antony, Sophia Thomalla und Silvio Heinevetter, Max Giesinger und Andrea Kiewel sowie Guildo Horn und Janin Ullmann. 20:15 Uhr, Das Erste , Die Kanzlei: Reif für die Insel, Serienspecial Der Mord an einem Geschäftsmann gibt Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) Rätsel auf. Wer könnte ein Motiv gehabt haben, den Chef einer Dosenfabrik aus dem Weg zu räumen? Victor Cornies (André Dietz) wurde auf dem Parkplatz seiner Firma erstochen. Für Dr. Judith Engel (Astrid Posner) deuten die Stichwunden auf eine ungewöhnliche Mordwaffe hin. Cornies war wenige Stunden vor seiner Ermordung von einer Geschäftsreise aus Russland zurückgekehrt. 20:15 Uhr, RTLZWEI, Gods of Egypt, Fantasy-Action Nachdem sich Set (Gerard Butler), der Gott der Dunkelheit, des ägyptischen Throns bemächtigt hat, droht das Reich im Chaos zu versinken. Bek (Brenton Thwaites) ist einer der wenigen, der gegen den barbarischen König noch Widerstand leistet. Schließlich lässt er sich auf ein ungewöhnliches Bündnis ein: Gemeinsam mit dem mächtigen Gott Horus (Nikolaj Coster-Waldau) plant Bek, Sets Schreckensherrschaft zu beenden. Für Bek und Horus beginnt ein atemberaubender Kampf. 22:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Ich töte niemand, Krimi Während die Mordkommission Franken ausgelassen die Einweihung von Felix Voss' (Fabian Hinrichs) neuer Wohnung feiert, wird andernorts ein Geschwisterpaar tot aufgefunden. Bruder und Schwester wurden brutal erschlagen. Ihr Ziehsohn Ahmed ist seit der grausigen Tat verschwunden. Offenbar hatte er sich zur Tatzeit im Haus aufgehalten. War er Zeuge? Warum ist er abgetaucht? Zwei Tage später stirbt ein Kollege der Nürnberger Polizei völlig überraschend während einer Autofahrt an einer fatalen Wechselwirkung von Medikamenten.