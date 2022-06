Unerwarteter Familienzuwachs sorgt in "Meine Mutter will ein Enkelkind" (Das Erste) für Wirbel. Bei "Top Dog Germany" (RTL) müssen Hunde und Herrchen beweisen, dass sie das perfekte Team bilden. In "Ein Fall für zwei" (ZDF) wird ein Hotelchef des Mordes verdächtigt.

20:15 Uhr, Das Erste , Meine Mutter will ein Enkelkind , Familienkomödie Rufus ( Stephan Luca) möchte endlich seinen irrtümlich aberkannten Gourmetstern zurückerobern. Bei dem Kongress der Chefköche auf der Sonneninsel Madeira bietet sich die ideale Gelegenheit. Zu Hause in der Eifel fiebert unterdessen seine frisch angetraute Ehefrau Toni ( Diana Amft) der Pensionseröffnung ihrer Mutter Heidi ( Margarita Broich) entgegen, die natürlich das halbe Dorf dazu eingeladen hat. Bevor es losgeht, stehen jedoch zwei Überraschungsgäste vor der Tür: Rufus' elegante Exfreundin Annette Olearius (Eva Verena Müller) in Begleitung ihrer 15-jährigen Tochter Mia (Linda Stockfleth)! 20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show Let the dogs out! Die neue Staffel der erfolgreichen Physical-Dogshow verspricht wieder tierische Action - und hat dabei einige Neuerungen im Gepäck. So warten u.a. neue Hindernisse und ein neuer Experte, Agilitytrainer Jan Dießner, auf die zahlreichen Vierbeiner und ihre Halter. Moderiert und kommentiert werden die neuen Folgen wieder von Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank "Buschi" Buschmann. 20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Der Abschiedsbrief, Krimiserie Bianca Bronner ( Michelle Barthel) bittet Benni (Antoine Monot, Jr.) um anwaltliche Hilfe. Ihr Vater, Chef des traditionsreichen "Hotel Bronner", wurde festgenommen. Er soll den Co-Direktor Peter Solbach (Sebastian Müller-Stahl) getötet haben. Das Hotel stand vor einigen Jahren kurz vor der Pleite, konnte aber durch den Investor Moritz Sturm (Ben Ruedinger) gerettet werden, der mit frischem Geld eingestiegen war. Nun hat eine große Hotelkette ein Übernahmeangebot gemacht, das zu Zerreißproben unter den Teilhabern führte. 20:15 Uhr, RTLzwei, Killer's Bodyguard, Actionkomödie Michael Bryce ( Ryan Reynolds) ist der weltbeste Sicherheitsagent und wird ausgerechnet dafür engagiert, den Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) zu beschützen, mit dem er bereits mehr als einmal beruflich zu tun hatte. Kincaid soll vor einem internationalen Gerichtshof gegen den verbrecherischen, osteuropäischen Diktator Vladislav Dukhovich ( Gary Oldman) aussagen. Doch dazu muss er rechtzeitig und unversehrt dort eintreffen, was Dukhovich natürlich verhindern will.

20:15 Uhr, ProSieben, Iron Man , Superhelden-Action Der zynische Waffenhändler und Erfinder Tony Stark (Robert Downey Jr.) wird entführt und gezwungen, eine besonders effektive Waffe zu konstruieren. Doch stattdessen baut sich der geniale Techniker einen Anzug aus Schwermetall, mit dessen Hilfe er fliehen kann. Wieder zu Hause in Los Angeles, verfeinert er die Technik immer weiter, bis ihm der Anzug sozusagen übermenschliche Fähigkeiten verleiht. Er ahnt nicht, dass ausgerechnet sein väterlicher Freund Stane ( Jeff Bridges) der Mann ist, der ihm ans Leder will.