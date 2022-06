Nora Kaminski behandelt in der "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) einen Patienten mit rätselhaften Symptomen. Ein brutaler Mord im Drogenmilieu ist "Ein Fall für zwei" (ZDF). In "Iron Man 2" (ProSieben) soll Tony Stark das Geheimnis seiner Rüstung preisgeben.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Alte Freunde, Komödie

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) hat in Dr. Hannes Stresow (Benjamin Grüter), der aus der Schweiz nach Rügen zurückgekehrt ist, die ideale Verstärkung für ihre Praxis gefunden. Der bestens organisierte Kollege ist die perfekte Ergänzung zu der Ärztin, die sich leidenschaftlich für ihre Patienten einsetzt. Umso erstaunter ist Nora, wie emotional Hannes auf einen ehemaligen Klassenkameraden reagiert, der bei ihr mit rätselhaften Symptomen in Behandlung ist. Zwischen Hannes und Thorsten Thieme (Kai Ivo Baulitz), heute Schulleiter in Sassnitz, muss zu DDR-Zeiten etwas vorgefallen sein.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Familienbande, Krimiserie

Eine ältere Dame bittet Benni (Antoine Monot, Jr.), ihren drogenabhängigen Sohn Peter Eckert (Constantin von Jascheroff) zu vertreten. Ihm wird zur Last gelegt, ausgerechnet seinen Freund Sebastian Kürzer ermordet zu haben. Der wurde mit durchtrennter Kehle im Bahnhofsviertel aufgefunden. Schnell ist ein Verdächtiger gefasst - sein Freund Peter Eckert. Beide waren zuletzt in einen öffentlichen Streit verwickelt.

20:15 Uhr, ProSieben, Iron Man 2, Superheldenabenteuer

Die Zeiten des anonymen Wirkens im Hintergrund sind für den schwerreichen Tüftler Tony Stark (Robert Downey Jr.) vorbei. Er ist der Superheld "Iron Man" und nun drängen ihn Regierung und Öffentlichkeit, seine Erfindungen unter anderem auch dem Militär zur Verfügung zu stellen. Doch Stark hat Sorge, dass seine Technologie an die Falschen gerät. Schneller als ihm lieb ist, muss er sich gegen skrupellose Ganoven zur Wehr setzen und erneut an einer einzigartigen Rüstung tüfteln.

20:15 Uhr, RTLzwei, Departed - Unter Feinden, Thriller

Mafiaboss Frank Costello (Jack Nicholson) ist der Gönner des Polizeifrischlings Colin Sullivan (Matt Damon), der für ihn in der Boston State Police spionieren soll. Gleichzeitig setzt der Chef der Undercover-Einheit den ebenfalls frischgebackenen Polizisten Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) ein, um die Mafia zu infiltrieren. Als sich beide Einheiten bewusst werden, ein Leck zu haben, beginnt für die Maulwürfe die Jagd nach dem jeweils anderen.

22:55 Uhr, ProSieben, 300, Historien-Action

Im Jahre 480 vor Christus marschiert der persische Großkönig Xerxes (Rodrigo Santoro) mit einer riesigen Armee nach Griechenland. Als Leonidas I., König von Sparta (Gerard Butler), die bedingungslose Kapitulation ablehnt, zieht er mit 300 seiner tapfersten Krieger in die Schlacht. Sein Ziel ist es, die Perser an einem schmalen Pass aufzuhalten. Dies gelingt den Spartiaten anfangs auch, doch durch einen Verräter scheint sich das Blatt zu wenden.