In "Praxis mit Meerblick: Sehnsucht" (Das Erste) kommt Nora Kaminski ihrem Ex-Mann wieder näher. Tony Stark nimmt es in "Iron Man 3" (ProSieben) mit einem eiskalten Terroristen auf. Sylvester Stallone bekommt es in "Daylight" (RTLzwei) mit einer Katastrophe zu tun.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Sehnsucht , Komödie Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) und ihr Ex-Mann Peer (Dirk Borchardt) sind sich einig: Etwas Abstand voneinander ist das richtige Mittel, um das Aufleben alter Gefühle zu stoppen. Der Vorsatz lässt sich jedoch nicht lange aufrechterhalten. Peer muss nach Rügen eilen, um Sohn Kai (Lukas Zumbrock) aus ernsten Problemen rauszuhauen. Der Jura-Student braucht die Hilfe seines Vaters wegen eines schweren Verkehrsdelikts, einer Fahrerflucht nach einem nächtlichen Unfall. Was Kai seinen Eltern verschweigt: Er saß weder im Auto noch am Steuer. 20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Der geteilte Apfel , Krimi Benni ( Antoine Monot, Jr.) darf Daniel Krause (Christoph Letkowski), den Betreiber einer etablierten Apfelweinwirtschaft, vertreten. Dieser soll seinen Cousin Ulrich Wickenhöfer (Werner Wölbern) mit einem Bembel niedergeschlagen haben. Das Lokal "Zum goldenen Apfel" läuft bestens. Trotz der zwei Besitzer Ulrich und Daniel, die unterschiedlicher nicht sein können. Jetzt aber liegt Ulrich tot im Keller, und Daniel ist dringend tatverdächtig. Die Cousins haben das Lokal in Sachsenhausen vor zwölf Jahren geerbt und es nach mühsamen Einigungsprozessen aufgeteilt. Vier Wochen betreibt eine Familie das Lokal, vier Wochen die andere. Und ausgerechnet Bennis Mandant hat einen Filmriss vom Tatabend. 20:15 Uhr, ProSieben, Iron Man 3, Superhelden-Action Drittes Action-Abenteuer von Robert Downey jr. als Tony Stark alias Iron Man: Von seiner Luxusvilla aus verfolgt er, wie der Mandarin, ein eiskalter Terrorist, die USA in Angst und Schrecken versetzt. Während sein Freund Iron Patriot mit dem Geheimdienst den Kampf aufnimmt, hält sich Iron Man vornehm zurück. Doch dann wird ein guter Freund zum Opfer - und der müde Superheld erklärt dem Mandarin persönlich den Krieg. Jetzt befindet er sich selbst im Visier des Terroristen. 20:15 Uhr, Sat.1, All Together Now, Castingshow 100 Musik-Profis aus Rock, Pop oder Oper wollen in dieser Show von Sängerinnen und Sängern begeistert werden - darunter Musikerinnen und Musiker wie Linda Teodosiu und Jazzy Gudd, Vocal-Coaches wie Pamela Falcon, Rapper MC Fitti, Musiker wie Graham Candy oder der Star-Geiger Igor Epstein. Den Sängerinnen und Sängern bleiben jeweils 100 Sekunden, um die 100 Jurorinnen und Juroren regelrecht vom Hocker zu reißen. Je mehr Profis aufstehen, mitsingen und mittanzen, desto größer wird die Chance, die Show zu gewinnen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Daylight, Katastrophen-Action Auf der Flucht vor der Polizei rast eine Gruppe Juwelendiebe in den New Yorker Holland-Tunnel, der Manhattan mit New Jersey verbindet. Als der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verliert, rammt er einen Tanklastzug, der mit hochexplosiven Chemikalien beladen ist. Die darauf folgende Explosion löst ein Inferno aus und bringt beide Eingänge des Tunnels zum Einsturz. Für die Überlebenden besteht nur wenig Hoffnung. Die Wände sind von Rissen durchzogen, durch die unaufhaltsam eiskaltes Wasser aus dem darüber liegenden Hudson River eindringt. Die Behörden sehen keine Chance mehr, die eingeschlossenen Menschen noch zu retten. Nur der ehemalige Leiter der Rettungstruppen, Kit Latura ( Sylvester Stallone), der nach einem Unglück bei einer früheren Rettungsaktion aus dem Dienst entlassen wurde, will diesmal nicht so einfach aufgeben.