In "Sherlock Holmes - Spiel im Schatten" (ProSieben) gibt Robert Downey Jr. den legendären Detektiv. Die "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) hat Personalprobleme und in "Die Spur der Mörder" (arte) gerät Heino Ferch in eine Mafiafehde.

20:15 Uhr, ProSieben, Sherlock Holmes: Spiel im Schatten, Detektivthriller Ende des 19. Jahrhunderts sorgen mehrere Bombenanschläge in Europa für Angst und Schrecken. Während die Presse hinter den Attentaten, die vornehmlich auf Industrielle verübt werden, einen Kampf zwischen Anarchisten und Nationalisten vermutet, hegt Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) einen Verdacht. Allem Anschein nach steckt sein alter Intimfeind Professor Moriarty (Jared Harris) hinter den Taten. Ihm gilt es so schnell wie möglich das Handwerk zu legen. Kurzerhand wird Watsons (Jude Law) Hochzeitsreise unterbrochen und die Braut in spe aus dem Zug geworfen - die Hetzjagd auf den Verbrecher quer durch Europa beginnt. 20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Familienbande, Komödie Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) steht wieder einmal vor einem Umbruch: Das eingespielte Praxisteam droht sich bald aufzulösen. Ihr Kollege Dr. Hannes Stresow (Benjamin Grüter) bereitet seinen Abschied vor, um wie vereinbart nach einem Jahr auf Rügen in die Schweiz zurückzukehren. Für Sprechstundenassistentin Mandy (Morgane Ferru) stehen ganz andere Herausforderungen an. Sie ist ungewollt schwanger - jedoch nicht von ihrem Freund Kai Kaminski (Lukas Zumbrock), sondern von ihrer zwischenzeitlichen Affäre. 20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands , Show In der "Physical-Dogshow" müssen außergewöhnliche Hunde und ihre Halter einen besonderen Hindernisparcours meistern. Unterschiedlichste Hunderassen treten an. Doch egal ob klein und flink oder groß und clever: am Ende zählt ein vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen Mensch und Tier. Auf die Teams wartet ein Gewinn von 25.000 Euro. Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank "Buschi" Buschmann moderieren und kommentieren. 20:15 Uhr, arte, Die Spur der Mörder, Krimi Tief in der Nacht verlässt Antonio Russo (Antonio Putignano) mit den letzten vier Mitarbeitern sein Restaurant. Plötzlich tauchen zwei Personen mit Maschinenpistolen auf und eröffnen das Feuer. Unverzüglich wird der erfahrene SOKO-Chefermittler Ingo Thiel (Heino Ferch) zum Tatort beordert, denn schnell ist klar, dass der Mordanschlag in Zusammenhang mit der Ndrangheta, der kalabrischen Mafia, steht. Sogleich ruft Thiel eine Sonderkommission ins Leben - Mafia-Experte ist jedoch keiner von ihnen. Interpol stellt ihnen deshalb die italienische Spezialermittlerin Carla Orlando (Verena Altenberger) unterstützend zur Seite.

20:15 Uhr, RTLzwei, Titan - Evolve or Die, Sci-Fi-Thriller In einer nahen Zukunft steht die Erde kurz vor dem Untergang. Auf der Suche nach einer neuen Heimat für die Menschheit stoßen Forscher auf Titan, den größten Mond des Saturns. Eine Gruppe Soldaten wird für ein geheimes Gen-Experiment ausgewählt, bei dem ihre Körper den Lebensbedingungen des Planeten angepasst werden sollen. Auch der ehemalige Air-Force-Pilot Rick Janssen (Sam Worthington), dessen Frau Abigail (Taylor Schilling) Teil des Forschungsteams ist, gehört zu den Testpersonen. Zunächst scheint das Experiment zu funktionieren, Rick und die anderen Teilnehmer entwickeln erstaunliche Fähigkeiten. Doch dann treten extreme Nebenwirkungen auf.