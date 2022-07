In "Catch Me!" (ProSieben) ist Jeremy Renner der Mittelpunkt eines verrückten Fangspiels. Der "Staatsanwalt" (ZDF) sucht den Mörder einer Gynäkologin. Außerdem erzählt "Dracula Untold" (RTLzwei) von den Ursprüngen des Vampirfürsten.

20:15 Uhr, ProSieben, Catch Me!, Komödie

Fünf Männer spielen jedes Jahr einen Monat lang "Fangen". Als der bislang ungeschlagene Jerry (Jeremy Renner) nach seiner bevorstehenden Hochzeit aus dem Spiel aussteigen will, ist für seine Freunde eines klar: Sie werden ihn fangen, koste es, was es wolle. Dabei schrecken sie auch nicht vor unlauteren Mitteln zurück. Eine völlig verrückte Jagd quer durch Jerrys Hochzeitsvorbereitungen beginnt.

20:15 Uhr, ZDF , Der Staatsanwalt: Um jeden Preis, Krimi

Die Gynäkologin Dr. Lara Siegel wird ermordet. Die erste Spur führt Oberstaatsanwalt Reuther (Rainer Hunold) zum Ex-Mann des Opfers, Mark Telschik (Andreas Nickl). Er gehörte mit seiner neuen Frau zum Patientenkreis. Hatte Telschik wieder eine Affäre mit dem Mordopfer und wollte das vertuschen? Aber ein Tatmotiv hat auch ein ehemaliger Kollege. Denn Dr. Lara Siegel hatte Beweise gegen ihn gesammelt, wonach er in Deutschland nicht zulässige Abtreibungen durchgeführt hatte.

20:15 Uhr, RTLzwei, Dracula Untold, Fantasydrama

Die Vorgeschichte des bekanntesten Vampirs der Welt erzählt von dem transsilvanischen Fürsten Vlad (Luke Evans). In die Geschichte als Vlad, der Pfähler eingegangen, will dieser verhindern, dass Jungen von den Osmanen verschleppt und zu Soldaten im Dienste des Sultans ausgebildet werden, so wie es einst sein Schicksal war. Doch um die Osmanen zu besiegen, muss Vlad einen Pakt eingehen, welcher einen Preis verlangt, der nicht von dieser Erde zu stammen scheint.

20:15 Uhr, arte, Kranke Geschäfte, Thriller

Armin Glaser (Florian Stetter), linientreuer Oberleutnant der Stasi, lebt mit seiner Frau Marie (Felicitas Woll) und Tochter Kati (Lena Urzendowsky) in der DDR in Karl-Marx-Stadt. Als bei Kati Multiple Sklerose diagnostiziert wird, hoffen sie auf eine neuartige Behandlung und geben sie in die Obhut von Dr. Sigurd (Corinna Harfouch). Doch schon bald treten Ungereimtheiten auf.

20:15 Uhr, ZDFneo, Chuck und Larry - Wie Feuer und Flamme, Komödie

Die Feuerwehrmänner Chuck (Adam Sandler) und Larry (Kevin James) würden alles füreinander tun. Als der verwitwete und alleinerziehende Larry seinem Freund bei einem Einsatz das Leben rettet, bittet er Chuck im Gegenzug um einen Gefallen. Nachdem Larry erfahren hat, dass seine Kinder im Falle seines Todes nichts von seiner Lebensversicherung bekommen, scheint die einzige Lösung eine Heirat zu sein. Alles was Chuck und Larry tun müssen, ist die Behörden von ihrer homosexuellen Beziehung zu überzeugen. Klingt einfacher als gedacht.