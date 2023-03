Im Ersten führt ein Spezialauftrag den "Babyflüsterer" Toni aufs politische Parkett. In "Der Alte: Abstiegsangst" (ZDF) feiert der neue Chefermittler Bergmann seinen Einstand. Ein ehemaliger Sklave nimmt in "Django Unchained" (ProSieben) Rache an seinen Peinigern.

20:15 Uhr, Das Erste , Toni, männlich, Hebamme: Mächtig schwanger, Komödie

Ein beruflicher Spezialauftrag führt Toni Hasler ( Leo Reisinger) aufs politische Parkett: Er soll nicht nur die hochschwangere Familienministerin Sissi Hopf ( Christine Eixenberger) betreuen, sondern auch ihren Wahlkampf auffrischen. Was der nonkonformistische "Babyflüsterer" einbringt, stellt die Fortschrittsrhetorik der Konservativen jedoch vor einen echten Stresstest.

20:15 Uhr, ZDF , Der Alte: Abstiegsangst , Krimiserie

Nachdem Richard Voss ( Jan-Gregor Kremp) die Handschellen an den Nagel gehängt hat, bricht eine neue Ära an. Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt dem "Neuen", Caspar Bergmann ( Thomas Heinze), jedoch nicht. Er übernimmt ab sofort die Leitung der Münchner Mordkommission. Und es gibt direkt den ersten Fall: Der Bankangestellte und Familienvater Martin Feldkamp (Christian Heiner Wolf) wurde erschossen am Seeufer aufgefunden.

20:15 Uhr, ProSieben , Django Unchained , Western

Broomhilda ( Kerry Washington), die Ehefrau des Sklaven Django ( Jamie Foxx), wurde von den Brittle-Brüdern verschleppt. Eines Tages wird Django vom Kopfgeldjäger Dr. Schultz ( Christoph Waltz) unter seine Fittiche genommen. Er verspricht ihm Freiheit, wenn er ihm behilflich ist, die Bande zu finden - tot oder lebendig. Django willigt ein, nicht ahnend, dass vor ihnen ein langer Weg voller Blei und Blut liegt.

20:15 Uhr, RTLzwei, White House Down , Actionthriller

Der Polizist John Cale ( Channing Tatum) bewirbt sich beim Secret Service um einen Job als Personenschützer des Präsidenten ( Jamie Foxx) und wird abgewiesen. Als kurze Zeit später eine paramilitärische Einheit das Weiße Haus überfällt und die Kontrolle an sich reißt, liegt das Leben des Präsidenten plötzlich in seiner Hand und Cale bekommt endlich die Möglichkeit zu zeigen, was wirklich in ihm steckt.

21:15 Uhr, ZDF , Letzte Spur Berlin: Todesangst, Krimiserie

Nach einem Routineeinsatz verschwindet Julius Mommsen (Leon Blaschke), der 23-jährige Rettungssanitäter in Ausbildung - und mit ihm der Rettungswagen. Radek ( Hans-Werner Meyer) und sein Team erfahren von Julius' Kolleginnen Elsa Kubischek ( Diane Willems) und Brigitte Zöllner (Susanne Szell) von den Problemen der Rettungssanitäter: Immer öfter stoßen sie bei ihren Einsätzen an ihre Grenzen und entwickeln daher eigene Strategien, um mit dem Druck umzugehen.