"Sayonara Loreley - Wiedersehen in Rüdesheim": Pawel Kalaschnikow (Ivan Shvedoff, l.) begrüßt Marie (Katharina Marie Schubert) in der Schiffsbar.

In "Sayonara Loreley - Wiedersehen in Rüdesheim" (Das Erste) erlebt eine Chorsängerin Skurriles im Rheingau. Bei RTLzwei sind Hänsel und Gretel als Hexenjäger unterwegs. Später verschwindet eine 16-Jährige in "Letzte Spur Berlin" (ZDF).