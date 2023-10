Ein Food-Blogger soll in der "Schule am Meer" (Das Erste) die Gastronomieklasse retten. In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird eine Auszubildende vor einen fahrenden Lastwagen gestoßen. Bei RTL startet "Ninja Warrior Germany" in eine neue Runde.

20:15 Uhr, Das Erste , Schule am Meer - Familienbande, Drama

In der Flensburger Berufsschule kriselt es. Wenn beim Tag der offenen Tür kein Wunder geschieht, steht die Gastronomieklasse vor dem Aus! Um die erforderlichen Anmeldungen zu erhalten, müssen Schulleiterin Katharina ( Anja Kling) und ihr Lehrerteam kreativ werden. Was könnte besser sein, als das Showtalent des Gastdozenten Erik ( Oliver Mommsen) zu nutzen? Die Idee des Food-Bloggers, ein Rind vom Kopf bis zum Schwanz zu verarbeiten, verspricht ein Live-Spektakel. Allerdings startet der Freigeist einen seiner eigenen Wege.

20:15 Uhr, ZDF , Jenseits der Spree: Du bist mein, Krimi

Die Auszubildende Annabelle ( Nhung Hong) wird nach ihrem Schichtdienst an einer Bushaltestelle von einem fahrenden Lastwagen erfasst. Sie verstirbt sofort am Tatort. Robert Heffler ( Jürgen Vogel) spricht mit Annabelles WG-Mitbewohnerin Zoe (Déborah Jo) und deren Freund Tobias (Joshua Hupfauer). In ihrem Zimmer entdeckt Robert heimlich aufgenommene Fotos des Opfers und Drohschreiben, die an sie gerichtet sind. Hat jemand versucht, sie zu erschrecken? Im Krankenhaus erfährt Mavi ( Aybi Era) unterdessen, dass kürzlich eine Todesanzeige in einer Zeitung über Annabelles Tod geschaltet wurde und verschiedene Kündigungsschreiben in ihrem Namen verfasst wurden.

20:15 Uhr, ProSieben, The Return of the First Avenger , Action

Steve Rogers ( Chris Evans), auch bekannt als Captain America, kehrt nach Washington zurück. Nach seinem fast 70-jährigen Kälteschlaf hat er immer noch Schwierigkeiten, sich an das moderne Leben anzupassen. Doch der furchtlose Soldat hat wenig Zeit, sich einzuleben: S.H.I.E.L.D-Agent Nick Fury (Samuel L. Jackson) wird zum Ziel eines Angriffs, und das ist erst der Beginn eines komplexen Plans, der die ganze Welt in Gefahr bringen könnte. Gemeinsam mit Agentin Natascha Romanoff ( Scarlett Johansson), besser bekannt als "Black Widow", und dem "Falcon" versucht Captain America, die Verschwörung aufzudecken.

20:15 Uhr, RTL , Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands, Sportshow

Rund 40 Ninjas treten in jeder der sechs Vorrunden an, 13 von ihnen kommen weiter ins Halbfinale, sowie die beiden besten Frauen, wenn unter den besten 13 keine Frauen sind. Außerdem kommen alle Ninjas weiter, die die Mega-Wand schaffen. Sie bekommen neben dem Halbfinalticket noch 2.000 Euro Geldprämie.

21:15 Uhr, ZDF , SOKO Leipzig: Ich sehe dich, Krimi

Ina ( Melanie Marschke) entgeht knapp einer Frau, die mitten in der Nacht vor ihr Auto läuft. Die Frau namens Doro ( Claudia Schmutzler) fleht Ina in großer Panik um Hilfe an, da ihr Ex-Freund Jurij ( Karim Chérif) sie verfolgt. Ina erfährt, dass Doro seit zwei Jahren gestalkt wird. Als Doros Freund Achim ermordet wird, scheint die Situation eindeutig: Ihr Ex ist der Mörder. Doch Jurij scheint nicht überführt werden zu können, trotz weiterer Angriffe gegen Doro.