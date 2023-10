Bei "Wo die Liebe hinfällt" stellen sich Paare vor, die auf den ersten Blick ungewöhnlich wirken. ProSieben zeigt mit "Deadpool" einen etwas anderen Superhelden-Film und in "Die Drei von der Müllabfuhr" stößt das Trio auf einen blinden Passagier.

20:15 Uhr, VOX, Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders, Doku-Soap

Seit über einem Jahr sind Claudia Obert und Max Suhr ein Paar - zuletzt protzten die beiden mit ihrem Liebesglück im "Sommerhaus der Stars". Exklusiv nehmen sie Stellung zu ihren Sex-Eskapaden in der Reality-Show. Die Schweizerin Kim verliebte sich unterdessen online in einen Straftäter aus den USA. Jetzt will Kim nach Amerika auswandern. Niko ist seit seinem achten Lebensjahr blind. Dank einer Freundin, die für ihn bei Tinder nach rechts und links swipte, fand er seine Liebe Sarah. Die Frau, die er jetzt heiraten will.

20:15 Uhr, ProSieben , Deadpool , Actionfilm

Ryan Reynolds als sarkastischer Superheld auf Rachekurs: Wade wird von seiner Krebsdiagnose völlig aus der Bahn geworfen und bekommt in seiner Verzweiflung ein verlockendes Angebot von einer zwielichtigen Organisation. Im Austausch gegen Superkräfte soll sein Krebs geheilt werden. Nach dem schmerzhaften Experiment hat Wade zwar unglaubliche Kräfte, ist jedoch vollkommen entstellt. Als Deadpool zieht er los, um sich an Ajax ( Ed Skrein) zu rächen - und das ohne Rücksicht auf Verluste.

20:15 Uhr, RTLzwei, Olympus Has Fallen - die Welt in Gefahr, Actionthriller

Nachdem es ihm nicht gelang, die Frau des US-Präsidenten Benjamin Asher (Aaron Eckhart) nach einem tragischen Autounfall zu retten, wird der Bodyguard Mike Banning ( Gerard Butler) zum Schreibtischdienst verdonnert. Doch dann wird das Weiße Haus von nordkoreanischen Terroristen gestürmt. Die bestens ausgerüsteten Kämpfer nehmen mit Hilfe eines Verräters aus Kreisen des Secret Service den Präsidenten und seinen Stab als Geiseln. Die herbeieilenden US-Truppen werden von den Terroristen ausgeschaltet, nur Banning gelingt es, sich Zugang zum Weißen Haus zu verschaffen. Ihm bleibt nur wenig Zeit, um im Alleingang den Präsidenten zu befreien und den Plan der Terroristen, die USA in eine atomare Katastrophe zu stürzen, zu verhindern.

20:15 Uhr, Das Erste , Die drei von der Müllabfuhr , Komödie

Wasserrohrbruch plus Fliegerbombe - halb Berlin ist gesperrt! Für das Müllabfuhr-Trio Werner ( Uwe Ochsenknecht), Tarik ( Aram Arami) und Ralle ( Jörn Hentschel) ist das kein Grund, die Arbeit liegenzulassen. Als auch noch die Computer streiken, müssen die Drei ohne die Hilfe von Dorn ( Rainer Strecker) und Disponent Gerald ( Martin Glade) komplett improvisieren. Nach einer Leerung sitzt plötzlich ein blinder Passagier in ihrem Cockpit: der Rentner Boris ( Udo Samel), der früher selbst Fernfahrer war. Als Boris völlig unerwartet in die Sperrzone entwischt, zögert Werner keine Sekunde, den Verwirrten zu suchen. Unterdessen funktioniert Gabi ( Adelheid Kleineidam) ihren Kiosk zur Notunterkunft für Menschen um, die wegen der Bombengefahr aus ihren Wohnungen geflohen sind. Besonders kümmert sie sich um einen Sechsjährigen, nach dessen Eltern nun gesucht wird.

20:15 Uhr, ZDF neo, Deadly Tropics , Krimiserie

Beginn der dritten Staffel: Gaëlle und Baptistes Hochzeit steht an. Doch kurz vorm Jawort erhält Etcheverry einen Anruf wegen eines Mordes und Gaëlle sieht ihre Chance, der Trauung zu entkommen. Der Taucher Antoine Pereck wurde mit durchtrenntem Atemregler tot aufgefunden. Seine Freunde, mit denen er die Nacht zuvor gefeiert hatte, identifizieren ihn. Der Kreis der Verdächtigen scheint überschaubar.