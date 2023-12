In "Geheimkommando Familie" (Das Erste) findet ein Ex-Marineoffizier unerwartet noch einmal Familienanschluss. In "White House Down" (ZDFneo) greifen Terroristen das Weiße Haus an. Außerdem bringt ein "Glückskind" (arte) neuen Schwung ins Leben des arbeitslosen Hans.

20:15 Uhr, Das Erste , Geheimkommando Familie , Komödie

Frisch pensioniert hat Marineoffizier Klaus Gremme ( Alexander Held) plötzlich Zeit, über Versäumtes nachzudenken - über den lange verloren gegangenen Kontakt zu seinem Sohn Thomas ( Nico Rogner) zum Beispiel. Gremme fährt an den Bodensee und quartiert sich bei der alleinerziehenden Mona Tauber ( Lisa Hagmeister) ein, die in Sichtweite zu seinem Sohn und dessen Familie wohnt. Dort blitzt Klaus Gremme ab - es ist zu spät für väterliche Anwandlungen, findet Thomas. Woraufhin Klaus einen recht speziellen Plan entwickelt, um den Sohn für sich zu gewinnen. Während er den in die Tat umsetzt, muss er notgedrungen mit Monas improvisatorischer Lebensweise und ihren beiden Kindern, dem schüchternen Linus ( Xari Wimbauer) und der quirligen Claire (Amelie Gerdes) mit Down-Syndrom zurechtkommen.

20:15 Uhr, ZDFneo , White House Down , Actionthriller

Der Polizist John Cale ( Channing Tatum) hat sich um eine Stelle beim Secret Service als Personenschützer des Präsidenten ( Jamie Foxx) beworben, wurde jedoch abgelehnt. Als eine paramilitärische Einheit das Weiße Haus überfällt und die Kontrolle übernimmt, liegt plötzlich das Leben des Präsidenten in Cales Händen. Nun erhält er die Chance, zu zeigen, was wirklich in ihm steckt.

20:15 Uhr, arte, Glückskind , Dramödie

Nichts liegt dem arbeitslosen, alleinlebenden Hans ( Herbert Knaup) ferner, als die Verantwortung für ein Baby zu übernehmen. Den Kontakt zur geschiedenen Frau und den Kindern hat er verloren, sein Leben entgleitet ihm zunehmend ins Nichts. Doch als er in einer Mülltonne einen fast schon leblosen Säugling findet, spürt er den ersten aktiven Impuls seit langem. Er nimmt das kleine Mädchen heimlich zu sich, und nennt es Felizia. Am liebsten will Hans Felizia überhaupt nicht wieder hergeben. Er unterdrückt die Ahnung, dass dieses Zusammenleben nicht von Dauer sein kann.

20:15 Uhr, RTLzwei, Iron Man 3 , Superhelden-Action

Von seiner Luxusvilla aus verfolgt Tony Stark (Robert Downey Jr.), wie der Mandarin ( Ben Kingsley), ein eiskalter Terrorist, die USA in Angst und Schrecken versetzt. Während sein Freund Iron Patriot ( Don Cheadle) mit dem Geheimdienst den Kampf aufnimmt, hält sich Iron Man vornehm zurück. Doch dann wird ein guter Freund zum Opfer - und der müde Superheld erklärt dem Mandarin persönlich den Krieg. Jetzt befindet er sich selbst im Visier des Terroristen.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands, Sportshow

Im zweiten Halbfinale starten weitere 36 Athleten. Auch heute geht es um Schnelligkeit - es muss nicht gebuzzert werden, um ins Finale zu kommen. Die 30 Besten sowie mindestens die zwei besten Frauen aus beiden Halbfinal-Shows und die sechs Final-Ticket-Gewinner aus den Vorrunden kommen weiter. Der schnellste Athlet aus beiden Halbfinal-Shows bekommt Geldprämien. Wer ist noch im Rennen? Wer kommt weiter ins Finale?