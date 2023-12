In "Winterwalzer" (Das Erste) fasst ein trauernder Tanzlehrer neuen Lebensmut. Die "Chefin" (ZDF) ermittelt in einem Mord, bei dem es scheinbar keine Tatwaffe gibt. Auf ProSieben läuft die "Office Christmas Party" mit Jennifer Aniston und Jason Bateman aus dem Ruder.

20:15 Uhr, Das Erste , Winterwalzer, Tragikomödie

Nie wieder will Albert ( Ulrich Matthes) den Langsamen Walzer tanzen! Denn der gehörte seiner Frau Martha und ihm. Albert ist Tanzlehrer im Ruhestand und seit drei Jahren Witwer. Seine Frau fehlt ihm so sehr, dass er jeden Lebensmut verloren hat, sich in seiner Doppelhaushälfte vergräbt - und akribisch sein Ableben plant. Doch ein unvorhergesehener Tanzkurs mit einer außergewöhnlich unbegabten Schülerin durchkreuzt seine Pläne. Was er nicht ahnt: Tochter Ina ( Antonia Bill) hat ein Komplott zu seiner Rettung geschmiedet. Die unbegabte Schülerin ist Psychiaterin Hanne ( Nina Kunzendorf), die Albert unbemerkt therapieren soll - als eine Art Undercover-Therapeutin, gewissermaßen.

20:15 Uhr, ZDF , Die Chefin: Weg des Geldes, Krimiserie

Als Markus Hoppe (Arthur Galiandin) am frühen Morgen seine Firma Enrodigital betritt, ahnt er nicht, dass dies ein kurzer Arbeitstag für ihn werden wird. Bereits eine halbe Stunde später ist Hoppe tot. Der Fall macht es Vera Lanz ( Katharina Böhm) und ihrem Team schwer - keine Zeugen, keine Tatwaffe, keine Überwachungskameras. Die Liste von Hoppes Feinden allerdings ist lang. Mit gefälschten Bilanzen hatte der Unternehmer Kleinanleger seiner Firma Stipwire in den Ruin gestürzt.

20:15 Uhr, ProSieben , Office Christmas Party , Komödie

Die Niederlassung eines großen Unternehmens in Chicago soll schließen. Der Leiter Clay (T.J. Miller) und andere Kollegen (u.a. Jennifer Aniston, Jason Bateman) kommen auf die grandiose Idee, einen potenziell firmenrettenden Kunden mit einer Weihnachtsfeier beeindrucken zu können. Doch das Fest läuft vollkommen aus dem Ruder, so, dass sich ganz Chicago daran erinnern wird.

20:15 Uhr, Tele 5 , Johnny English - Jetzt erst recht, Agentenkomödie

Vor einigen Jahren hat MI-7-Agent Johnny English ( Rowan Atkinson) eine Mission in Mosambik aufs Gründlichste verhauen. Dafür schämt sich der vertrottelte Geheimdienstler so sehr, dass er Zuflucht in einem tibetischen Kloster sucht, wo es sich ein buddhistischer Mönch zur Aufgabe macht, ihn in asiatischer Kampfkunst auszubilden. Doch dann wird Johnny zum britischen Geheimdienst nach London zurückgeholt. Offenbar soll der chinesische Premierminister einem Attentat zum Opfer fallen. Ausgerechnet English muss die Drahtzieher jagen und den Anschlag verhindern.

21:15 Uhr, ZDF , SOKO Leipzig: Wenn du schläfst, Krimiserie

Leonie Schubert (Mia Rainprechter) erwacht nach zwei Jahren aus dem Koma, nachdem ihr Bruder Simon ( Wolf Danny Homann) die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet hat. Völlig überraschend beschuldigt Leonie nun ihren Bruder, dass er sie damals töten wollte. Der Verdacht scheint nicht unbegründet. Doch nicht nur Simon wirkt sonderbar, sondern auch Leonies behandelnde Ärztin Dr. Emma Holler (Effi Rabsilber) verhält sich auffällig.