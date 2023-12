"Die Chefin: All In": Nachdem sie mit einer Waffe in der Hand erwischt wurde, lässt Korbinian Kirchner (Jonathan Hutter, r.) Giulia Bernardi (Elisabeth Kanettis, l.) mit einem Polizeiwagen abtransportieren.

In "Die Chefin: All In" (ZDF) hinterlässt ein Mörder eine Spielkarte am Tatort. "Der Junge muss an die frische Luft" (Das Erste) ist die Verfilmung der Autobiografie von Hape Kerkeling. In Sat.1 blickt Jörg Pilawa mit prominenten Gästen auf das Jahr 2023 zurück.