Um sein Sexleben aufzufrischen, lässt sich ein Paar in "Sugarlove" (Das Erste) auf eine offene Beziehung ein. Detektiv "Wilsberg" sucht in "Aus Mangel an Beweisen" (ZDFneo) ein verschwundenes Kind. In "Königreich der Himmel" (NITRO) wird ein junger Schmied zum Ritter geschlagen.

20:15 Uhr, Das Erste, Sugarlove, Thrillerdrama Die Ehe zwischen dem Soziologieprofessor Patrick (Fritz Karl) und der Psychotherapeutin Julia (Barbara Auer) ist eine gelungene, stabile Verbindung, um die das Paar von vielen beneidet wird. Eine Gemeinschaft, in der sie Geborgenheit und Inspiration finden, nur eines nicht mehr: Sexualität. Aufgeklärt und offen beschließen die beiden, das "Problem" outzusourcen. In einem Internetportal findet Patrick die junge Claire (Cosima Henman): natürlich, klug, attraktiv. Patrick und Julia haben Bedingungen für sich vereinbart: Die Affäre soll die Ehe nicht gefährden, sondern allein auf Sex beschränkt bleiben. 20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Aus Mangel an Beweisen, Krimi Der Sohn des Ehepaares Melanie (Claudia Michelsen) und Thomas Rensing (Stephan Kampwirth) wurde entführt. Ekki (Oliver Korittke) kann Wilsberg (Leonard Lansink) überreden, der Familie seines Cousins zu helfen, da diese die Polizei nicht informieren wollen. Wilsberg übernimmt die Geldübergabe. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden - Wolfgang Schwendter (Michael Lott) war einst wegen Kindesmissbrauch angezeigt worden. Man findet ein blutiges T-Shirt auf seinem Grundstück, das darauf hinweist, dass er der Täter sein könnte. 20:15 Uhr, Sat.1, Quiz für dich, Spielshow Jeweils zwei Promi-Duos spielen im Studio für einen Kandidaten um möglichst viel Geld. Der Clou: Der Kandidat ahnt nichts. Während die Stars versuchen, alle Quizfragen richtig zu beantworten, sitzt der potenzielle Sieger bei einem eingeweihten Freund zu Hause. Erst wenn die Gewinnsumme feststeht, erscheint Jörg Pilawa auf dem Bildschirm und überrascht den Kandidaten mit einem Geldsegen. 20:15 Uhr, NITRO, Königreich der Himmel, Ritterepos Ein epischer Kampf um den religiösen Frieden: Der junge Schmied Balian (Orlando Bloom) verliert Frau und Kind zur Zeit der Kreuzzüge. Er macht sich auf den Weg nach Jerusalem, um ein neues Leben zu beginnen. Dabei begegnet er dem Kreuzritter Godfrey von Ibelin (Liam Neeson), der ihn aufnimmt und zum Ritter schlägt. Als Diener des Königs Baldwin IV. (Edward Norton) kämpft Balian von nun an gegen Templer und Sarazenen - für den Frieden zwischen den Religionen.

22:50 Uhr, Das Erste, Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin, Doku Schon kurz nach ihrer Gründung Ostern 1982 führt die Düsseldorfer Punkband "Die Toten Hosen" die Stasi an der Nase herum: Die Musiker Campino, Andi, Breiti, Kuddel und Trini geben ein Geheimkonzert in einer Kirche, mitten in der damaligen DDR. In "Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin" wird dieses einzigartige Ereignis nun zum ersten Mal umfassend erzählt. Inzwischen eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt, begeben sich "Die Toten Hosen" 40 Jahre später noch einmal auf die Spuren einer für sie bis heute unvergessenen Reise.