In "Die Toten von Salzburg" (ZDF) wird ein Mönch tot in einem Beichtstuhl gefunden. Bei RTL deckt Mario Barth absurde Fälle von Steuerverschwendung auf und in "Inception" (kabel eins) manipuliert Leonardo DiCaprio die Träume anderer Menschen.

20:15 Uhr, ZDF , Die Toten von Salzburg: Wolf im Schafspelz , Krimi Freitags nimmt Sebastian Palfinger (Simon Hatzl) die Beichte seiner Mitbrüder im Kapuzinerkloster ab. Doch dieses Mal öffnet er das Türchen des Beichtstuhls nicht einem Sünder sondern einer Leiche. Bruder Jakob liegt mit einem massiven Holzkreuz erschlagen in seinem eigenen Blut und hört die Glocken nie wieder. Kommissar Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) hat es demnach zum Tatort nicht weit und auch die Tatverdächtigen sind überschaubar - hatten doch nur die Mönche zum Tatzeitpunkt Zugang zur Klosterkirche. 20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy Wenn der Bund zum Baumeister wird, dauert es entweder sehr, sehr lange - oder es wird abgefahren teuer! Mario Barth zeigt das anhand von Beispielen: Beim Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes darf es an Protz nicht fehlen: Ob Wintergärten, zweiter Kanzler*innen Wohnung oder Luxus-Kita - hier wird ordentlich geklotzt und nicht gekleckert. Andere Gebäude des Bundes stehen über Jahre bezugsfertig leer. Wurden diese wohl einfach vergessen? 20:15 Uhr, kabel eins, Inception, Sci-Fi-Thriller Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) hat sich darauf spezialisiert, in Träume von Industriellen einzudringen, ihnen Wirtschaftsgeheimnisse zu rauben und gewinnträchtig weiterzuverkaufen. Der Großindustrielle Saito heuert Cobb für dessen letzten Job an: Diesmal soll er dem Konkurrenten des Auftraggebers eine schlechte Idee einpflanzen. Doch Cobb und sein Team stoßen bei dieser ungewöhnlichen Mission auf heftigen, lebensbedrohlichen Widerstand. 20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Halbstark, Krimi Wilsberg (Leonard Lansink) soll den 17-jährigen Marc aufspüren. Dieser ist der Sohn seiner alten Schulfreundin. Er findet heraus, dass Marc in Drogendeals verwickelt ist - und noch Schlimmerem. Er zermürbt seine Lehrer durch Psychoterror und nimmt an illegalen Autorennen teil. Als Wilsberg Marcs Mitschüler bei so einem Rennen beschattet, macht er dort eine grauenvolle Entdeckung: Er stößt auf die Leiche eines jungen Mannes. Es ist Marc - erschossen.

23:20 Uhr, kabel eins, Shutter Island , Psychothriller US-Marshal Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) kommt im Jahr 1954 mit seinem Kollegen Chuck (Mark Ruffalo) auf die kleine Insel Shutter Island, wo sich eine Nervenheilanstalt für Schwerverbrecher befindet. Dort ist eine gefährliche Gefangene (Emily Mortimer) ausgebrochen und die beiden Marshals sollen ermitteln, wie es zum Verschwinden der Frau kommen konnte. Die Ärzte und Pfleger verhalten sich nicht sehr kooperativ und schnell merkt Teddy, dass sich hinter den Mauern der Psychiatrie ein dunkles Geheimnis verbirgt.