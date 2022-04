In "Die Glücksspieler" (Das Erste) greift ein großzügiger Fremder in das Schicksal einer Familie ein. Matthew McConaughey reist in "Interstellar" (kabel eins) ins All. Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis wieder schrägen Fragen.

20:15 Uhr, Das Erste , Die Glücksspieler, Dramaserie Der reiche und unglückliche Herr Herzinger ( Branko Samarovski) entdeckt eines Tages den Wunschzettel eines Kindes bei sich im Garten. Von den Wünschen des kleinen Jungen berührt, macht er sich auf die Suche nach der Familie des Kindes, wird auf einem Spielplatz fündig und eine Idee beginnt zu wachsen: Was wäre, wenn man die Eltern des Kindes oder auch weitere Eltern darin unterstützen würde, sich wieder mehr dem Glück zuzuwenden, das die Kinder sich so herbeisehnen? 20:15 Uhr, kabel eins, Interstellar , Sci-Fi In nicht allzu ferner Zukunft beginnt die Erde zu kollabieren, der Klimawandel zeigt sich mit all seinen Konsequenzen. Das Leben aller ist bedroht und die menschlichen Lebensweisen haben begonnen, den Planeten zu vernichten. Der ehemalige Astronaut Joe Cooper ( Matthew McConaughey) und seine Kollegin Dr. Amelia Brand ( Anne Hathaway) nehmen Reisen durch Weltall-Wurmlöcher und die damit verbundenen Konsequenzen auf sich, um das menschliche Überleben zu sichern. 20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Mit dabei sind Dunja Hayali, Henry Maske, Andrea Sawatzki, Tom Wlaschiha, Sonja Zietlow und Jürgen von der Lippe. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Johannes B. Kerner war im Vorfeld der Sendung selbst unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht. 20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf! - Achtung Baustelle, Show Mario Barth präsentiert grandiose Bauprojekte, bei denen einiges schiefgelaufen ist - Autobahnen, Schwimmbäder, Opernhäuser und Bahnhöfe. Manchmal dauert es Jahrzehnte bis sie saniert werden, manchmal steigen die Kosten ins Unermessliche und manchmal passiert nichts und es kostet trotzdem einen Haufen Steuergeld.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Treuetest, Krimi Ekki ( Oliver Korittke) steht kurz davor, mit seiner festen Freundin Silke ( Nadja Becker) zusammenzuziehen. Doch kurz darauf wird er von der hübschen Charlotte ( Nele Kiper) angebaggert. Ekki ist für einen Seitensprung bereit. Doch als er von der Toilette zurückkommt, ist sie verschwunden. Am nächsten Tag sieht er in den Nachrichten, dass Charlotte sich aus dem Fenster gestürzt hat. Ekki kann nicht glauben, dass sie sich umgebracht hat und bittet Wilsberg ( Leonard Lansink), der Sache nachzugehen. Wilsberg findet schnell heraus, dass Charlotte eine Treuetesterin war.