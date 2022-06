In "Eine harte Tour" (Das Erste) gehen die Freunde eines Toten auf eine besondere Wanderung. Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner. Detektiv "Wilsberg" (ZDFneo) muss seinen Kumpel Ekki von einem Mordverdacht befreien.

20:15 Uhr, Das Erste , Eine harte Tour, Tragikomödie

Der langjährige Freundeskreis von Clemens ( Benjamin Sadler) und Corinna ( Juliane Köhler) bemüht sich seit deren Scheidung, das Miteinander in einem äußerst heiklen Balanceakt aufrecht zu halten. Bis Clemens plötzlich stirbt. Die Clique beschließt, eine von Clemens vor seinem Tod gemeinsam geplante Wanderung zu gehen und in der Gipfelkapelle zum Gedenken ein Foto von ihm aufzuhängen. Doch wer soll mit? Die Exfrau? Oder seine neue, deutlich jüngere Partnerin? Und wer bestimmt eigentlich, wer gefragt werden soll?

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Unter anderen sind Simone Thomalla, Christoph Maria Herbst und Anneke Kim Sarnau mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Johannes B. Kerner war im Vorfeld der Sendung selbst unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht.

20:15 Uhr, VOX , Tonis Welt, Dramaserie

Valerie ( Amber Bongard) entscheidet im letzten Moment, dass sie ihr Kind bekommen will. Toni ( Ivo Kortlang) ist überglücklich, Vater zu werden und versucht von nun an überfürsorglich, jeglichen Stress von Valerie und dem Ungeborenen fernzuhalten. Deswegen darf Valerie keinesfalls erfahren, dass die beiden ernste finanzielle Probleme haben. Valerie ist zunehmend genervt von Tonis Kontrollzwang und hat plötzlich Angst, einem Leben mit Kind nicht gewachsen zu sein.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Tod im Supermarkt, Krimi

Wilsbergs ( Leonard Lansink) Kumpel Ekki ( Oliver Korittke) ist im Supermarkt auf einem ausgelaufenen Joghurt ausgerutscht und hat sich einen Bänderriss zugezogen. Eigentlich ein eindeutiger Fall. Doch im Prozess steht Ekki plötzlich als Alkoholiker da, der für den Schaden selbst verantwortlich ist. Die Abrechnung seiner Bonuskarte beweist, dass er große Mengen Alkohol eingekauft hat. Unmittelbar nach der überraschenden Wendung im Prozess wird der Filialleiter des Supermarktes erschlagen. Wilsberg muss nun nicht nur in einem Mordfall ermitteln, sondern auch Ekkis Kopf retten.

20:15 Uhr, arte, Birth, Psychodrama

New York City, trübes Wetter, matschiger Schnee: Ein Mann zieht sich seine Turnschuhe an und joggt durch den Central Park; er legt eine kurze Verschnaufpause ein und fällt tot um. Zehn Jahre später ist Anna ( Nicole Kidman) immer noch nicht über den Verlust ihrer großen Liebe hinweg, nimmt aber dennoch den Heiratsantrag ihres Freundes Joseph ( Danny Huston) an. Doch das neu erkämpfte Glück wird jäh infrage gestellt: Ein zehnjähriger Junge (Cameron Bright) offenbart Anna, die Wiedergeburt ihres verstorbenen Ehemannes zu sein, und bittet sie, Joseph nicht zu heiraten.