In "Die Toten von Salzburg" (ZDF) sorgt der Mord an einem Dirigenten für Aufregung. Die "Bachelorette" (RTL) taucht beim Gruppendate in Szenen berühmter Liebesfilme ein. Auf ZDFneo geht Detektiv Wilsberg dem Mord an einem Steuerberater nach.

20:15 Uhr, ZDF , Die Toten von Salzburg - Schwanengesang , Krimi In einem Thermen-Hotel wird eine männliche Leiche im Sprudelbecken entdeckt. Bei dem Toten handelt es sich um Jan Stickler, den machthungrigen Dirigenten des Salzburger Alt-Orchesters. Gerichtsmediziner Wächter (Nikolaus Barton) findet die Todesursache heraus: Stickler starb durch zwei kräftige Schläge auf den Kopf. In alter Manier sind wieder beide Exekutiv-Fraktionen, die bayerische und die österreichische Seite, daran interessiert, den Fall rasch zu lösen. 20:15 Uhr, RTL , Die Bachelorette , Kuppelsoap Bei einem Bamboo-Raft entdeckt Sharon mit fünf Männern die Natur Thailands, bevor sie beim nächsten Gruppendate mit drei Jungs in Szenen berühmter Liebesfilme eintaucht. Ein Date, das nicht ganz nach Plan läuft, folgt im Anschluss: Das Wetter verhindert das geplante Paragliding. Doch Sharon und ihre beiden Date-Partner machen das Beste aus der Situation und verbringen anschließend mit den restlichen Jungs eine ausgelassene Zeit in der Männer-Villa. 20:15 Uhr, kabel eins, Mission: Impossible , Actionthriller Die CIA soll in Prag eine gestohlene Diskette wiederbeschaffen, die die Namen aller aktiven US-Spione enthält. Doch die Aktion misslingt durch einen heimtückischen Anschlag, den nur Ethan Hunt (Tom Cruise) und die Frau des Kommandochefs Jim Phelps (Jon Voight) überleben. Hunt wird vom CIA als Urheber des Komplotts verdächtigt. Er taucht unter, um die Verräter auf eigene Faust zu suchen. 20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Prognose Mord , Krimi Die Geburtstagsfeier von Steuerfahnder Matthias Lehnhoff nimmt nach einem Streit mit seiner Frau ein jähes Ende. Wilsberg (Leonard Lansink) und Ekki (Oliver Korittke) finden Lehnhoff kurz darauf tot in der Nähe der Gaststätte. Neben der Leiche kniet, mit Pistole in der Hand, Ehefrau Hanna. Für Kommissarin Anna Springer und ihren Kollegen Overbeck ist die Sache klar: Hanna Lehnhoff hat ihren Mann erschossen. Doch ist vielleicht alles ganz anders, als es scheint?

20:15 Uhr, RTLzwei, Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca, Dokusoap Es ist schon nicht einfach in Deutschland eine Wohnung zu suchen. Das bekommen auch Daniela und Lucas zu spüren und nehmen einen neuen Anlauf. Aber kann der Rohbau, den sie besichtigen, wirklich das neue Zuhause werden? Zurück auf Mallorca wartet eine Überraschung auf das Paar: Sonnenschein Sophia wechselt in die türkise Phase. Will heißen: Pink ist nicht mehr angesagt.