"Am Ende der Lüge": Mia (Aglaia Szyszkowitz) sorgt bei der Beerdigung ihrer Mutter für Unruhe.

Zwei Schwestern wetteifern in "Am Ende der Lüge" (Das Erste) um ihr Lebensglück. In "Wunder" (ProSieben) hofft ein entstellter Junge auf Akzeptanz bei seinen Mitschülern. Bei "Paar Love" (Sat.1) stellen sich drei Paare dem Beziehungstest von Ralf Schmitz.