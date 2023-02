"Gesicht der Erinnerung": Eigentlich findet Christina (Verena Altenberger) Patrick (Alessandro Schuster) zu jung für eine Beziehung. Aber etwas in ihm erinnert sie an ihre große Jugendliebe.

In "Gesicht der Erinnerung" (Das Erste) erkennt eine Frau in einem jungen Mann ihre verstorbene Liebe wieder. Beim "großen Promibacken" (Sat.1) steht das Halbfinale an. In "Man of Steel" (kabel eins) lernt Clark Kent mit seinen Superheldenkräften umzugehen.