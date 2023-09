In "Seine Mutter und ich" (Das Erste) sorgt ein "Schwiegermonster" für Ärger. Beim "großen Backen" (Sat.1) sind vegane Kreationen gefragt und auf RTL präsentiert Mario Barth absurde Fälle von Steuerverschwendung.

20:15 Uhr, Das Erste , Seine Mutter und ich, Komödie

Für Marie ( Muriel Baumeister) geht ein Wunsch in Erfüllung: Sie heiratet ihren Traummann, den Airline-Piloten Hubert ( Andreas Kiendl). Der ist allerdings, wenn er nicht in die große weite Welt oder bei der einen oder anderen Stewardess durchstartet, seiner imposanten Mutter Leopoldine (Marianne Mendt) sehr verbunden. Und Leopoldine gönnt Marie ihr Prachtexemplar von Sohn keineswegs, daran ändert auch Maries Schwangerschaft nichts. Als Leopoldines Mann stirbt, ziehen Marie und Hubert zu ihr. Ihre Ehe wird auf eine Zerreißprobe gestellt. Mit aller Macht versucht Leopoldine, ihrer Schwiegertochter das Leben zur Hölle zu machen - und entwickelt sich dabei zum regelrechten Schwiegermonster.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen , Backshow

Diese Woche sollen die Kandidaten zeigen, dass man leckere Kuchen und Torten ganz ohne tierische Produkte backen kann. Vegane Kreationen sind gefragt. In der ersten Aufgabe soll Mohn den aromatischen Schwerpunkt der Gebäcke bilden, während außerdem eine Frucht-Komponente eingearbeitet werden muss. Zusätzlich wünscht sich Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt Apfeltaschen, die aus Blätterteig geformt werden.

20:15 Uhr, RTL , Mario Barth deckt auf! Deutsche Meisterschaft der Steuergeldverschwendung, Empörungscomedy

In ganz Deutschland werden die Steuergelder verschwendet. Aber welches Bundesland macht das besonders geschickt? Wer ist das Talent beim Geld-Rausschmeißen? In das Superfinale unseres Wettbewerbs haben es 10 Bundesländer geschafft. Jetzt dürfen Sie entscheiden, wer der Deutsche Meister der Steuergeldverschwendung 2023 wird.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Ryan: Shadow Recruit, Thriller

Afghanistan-Heimkehrer Jack Ryan ( Chris Pine) sehnt sich nach Ruhe und nimmt deshalb einen Büro-Job an der Wall Street an. Doch sein neuer Chef, der CIA-Agent William Harper ( Kevin Costner), hat anderes mit ihm vor. Ryan soll einen Terror-Anschlag verhindern, mit dem ein Oligarch im Auftrag der russischen Regierung die US-Wirtschaft lahmlegen will. Als Undercover-Agent macht sich Ryan auf den Weg nach Moskau. Dort muss er lernen, dass er niemandem vertrauen kann.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Royal Flush , Krimi

Alex ( Ina Paule Klink) hat gerade erst in einer neuen Kanzlei angefangen, und ihr erster Fall ist gleich ein Mordfall. Die Gattin des betuchten Klienten Thomas Winter ( Tobias Oertel) wurde mit einem Strick erdrosselt. Er selbst ist vom Täter niedergestreckt worden. Behauptet er jedenfalls. Kommissarin Anna Springer ( Rita Russek) glaubt ihm aber kein Wort. Nirgendwo gibt es Spuren einer dritten Person. Zudem hat Winter überall Fingerabdrücke hinterlassen, sogar auf der Leiche. Winter reagiert fassungslos auf diese Anschuldigung.