In "Nach uns der Rest der Welt" (Das Erste) müssen zwei verliebte Teenager viele Hindernisse überwinden. Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner.

20:15 Uhr, Das Erste , Nach uns der Rest der Welt, Drama

Jonas, ein 16-jähriger Junge, leidet an Duchenne-Muskeldystrophie, ist auf einen Rollstuhl angewiesen und weiß, dass er an dieser Krankheit frühzeitig sterben wird. Seine alleinerziehende Mutter Alma ( Anneke Kim Sarnau) setzt alles daran, die Verschlechterung seines Zustands hinauszuzögern. Sie hat Jonas in die Obhut von Dr. Wildenhahn ( Sophie von Kessel) gegeben, einer Expertin für Duchenne. Die Ärztin schafft es tatsächlich, das Vertrauen von Jonas zu gewinnen. Doch dann lernt er Emily (Lina Hüesker) näher kennen, die Tochter von Marianne Wildenhahn und eine Klassenkameradin. Emily hat Schwierigkeiten in der Schule, die sie vor ihrer anspruchsvollen Mutter verheimlicht. Sie verliebt sich in Jonas.

20:15 Uhr, ZDF , Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

"Da kommst Du nie drauf!" ist eine Quizshow mit ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätseln. Die Sendung dreht sich um besondere Personen und erstaunliche Fakten. Zwei prominente Rateteams treten in zehn Runden gegeneinander an, um für einen guten Zweck zu gewinnen. Die kuriosen Fragen erfordern kreatives Denken. Prominente Teilnehmer sind Victoria Swarovski, Mike Krüger, Jeannine Michaelsen, Katharina Wackernagel, Verona Pooth und Atze Schröder. Johannes B. Kerner hat im Vorfeld unterhaltsame Einspielfilme mit Fragen vorbereitet.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen , Backshow

In dieser Folge dreht sich alles um die köstliche Verführung namens Schokolade. Die Hobbybäcker sollen Schoko-Klassiker wie Sachertorte, Brownies oder Tarte au Chocolat präsentieren. Danach haben sie zwei Stunden Zeit, um eine Flammkuchen-Laugenbrezel mit knuspriger Kruste und goldbrauner Farbe zu zaubern. Wer schafft es ins Halbfinale und hat die Chance auf den begehrten Titel?

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter - Vertraue Niemandem!, Show

In der Show treffen 16 Prominente in einem Schloss aufeinander. Unter ihnen verbergen sich drei Verräter, die heimlich Morde begehen und deren Identität nur den TV-Zuschauern bekannt ist. Die Aufgabe besteht darin, die Verräter zu entlarven, bevor sie die loyalen Teilnehmer eliminieren. Nur diejenigen, die geschickt agieren, können es ins Finale schaffen und haben die Chance auf bis zu 50.000 Euro. Doch wenn noch Verräter im Spiel sind, gewinnen sie den Betrag. Sonja Zietlow moderiert diese neue Reality-Krimi-Show.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bullenball , Krimi

Nach einem Besuch auf dem Bullenball wird Michael Klarmann ( Nils Brunkhorst) erschossen, wobei Ekki ( Oliver Korittke), der neben ihm stand, verletzt wird. Ekki glaubt, dass eigentlich er das Ziel des Angriffs war. Um seinen Freund zu beruhigen, beginnt Georg Wilsberg ( Leonard Lansink) mit den Ermittlungen. Dabei stößt er auf ländliche Feindseligkeit, Eifersucht und gut gehütete Familiengeheimnisse.